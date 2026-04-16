מוחסן רזאי, בכיר בכיר במשטר האיראני, שיגר הלילה (בין רביעי לחמישי) מסר מאיים כלפי ארצות הברית, על רקע המצור הימי שהטילה וושינגטון על מצרי הורמוז. רזאי הבהיר כי טהראן לא תוותר על שליטתה באזור האסטרטגי, ושיגר אזהרה חריפה: "הטילים שלנו יטביעו את הספינות שלכם".

ההתבטאות מגיעה בעת שבה נרשמת תנועה דיפלומטית אינטנסיבית בין המעצמות, כאשר דיווחים מצביעים על בחינת אפשרות לחידוש השיחות בין וושינגטון לטהראן. עם זאת, רזאי ביקש להבהיר כי איראן לא תיכנע ללחץ האמריקאי.

"לא נוותר עד שנחזיר את זכויותינו"

"לא נוותר על מצר הורמוז עד שנחזיר את זכויותינו במלואן", הצהיר רזאי בהתבטאות חריפה. לדבריו, "טראמפ נקט באפשרות המצור לאחר סדרה של תבוסות, וזו לא יותר מלוחמה פסיכולוגית שלא תשפיע על עמדת המשא ומתן שלנו".

הבכיר האיראני ביקש להציג את המצור האמריקאי כמהלך של חולשה ולא של עוצמה, תוך שהוא מנסה לשדר ביטחון למול הלחץ הכלכלי והצבאי שמפעילה ארצות הברית על המשטר בטהראן.

יו"ר הפרלמנט האיראני- מוחמד קליבאף, אמר הלילה: ""השלמת וגיבוש הפסקת אש מקיפה בלבנון יהיו תוצאה של ההתנגדות והמאבק האיתן של החיזבאללה הגדול ואחדות ציר ההתנגדות. ארה"ב חייבת לעמוד בהסכם.

לדבריו: "ההתנגדות ואיראן הן נשמה אחת, הן במלחמה והן בהפסקת האש. אמריקה צריכה לסגת מטעות 'ישראל תחילה'".

המצור האמריקאי: ספינות מוחזרות

פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, מסר אתמול כי ספינה איראנית ניסתה לפרוץ את המצור שהוטל על מצרי הורמוז, אך נעצרה והוחזרה. לפי ההודעה הרשמית, עשר אוניות הופנו חזרה מאז תחילת החסימה ביום שני, ואפס ספינות הצליחו לפרוץ את המצור.

בתוך כך, דווח כי טהראן מציעה לאפשר תנועת ספינות במצרים דרך המים הטריטוריאליים של עומאן, תוך התחייבות להימנע מתקיפתן. ההצעה מותנית בהסכם שיבטיח סיום מוחלט של הסכסוך הצבאי, כך על פי חשיפה של סוכנות הידיעות רויטרס.

הלחץ הכלכלי מתגבר

במקביל להתפתחויות הצבאיות, שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט הודיע כי וושינגטון לא תחדש את הפטורים שאפשרו רכישת נפט איראני ורוסי. לפי דבריו, הפטור שניתן לנפט האיראני אפשר הזרמה של כ-140 מיליון חביות לשווקים הבינלאומיים, אך כעת המשחק נגמר.

המהלך צפוי להוות מכה כלכלית קשה למשטר בטהראן, שכבר נתון במצוקה כלכלית חמורה עקב האינפלציה הגבוהה והפיחות בערך המטבע. מומחים מעריכים כי הלחץ הכפול - צבאי וכלכלי - עשוי לאלץ את איראן לשקול ברצינות את הצעות השלום האמריקאיות.

בישראל עוקבים אחר ההתפתחויות בעניין רב, כאשר הערכות מצביעים על כך שהפסקת האש בין ארה"ב לאיראן עשויה להיות מוארכת בשבועיים נוספים, במטרה לאפשר את המשך המגעים הדיפלומטיים.