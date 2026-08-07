איראן קיבלה מאות טילי כתף מרוסיה וסין - מה הסכנה?

נשק סיני מתוחכם בדרך לאיראן ( צילום: ערוץ הטלוויזיה המרכזי של סין, CCTV-1 )

איראן קיבלה בחודשים האחרונים מאות טילי כתף נגד מטוסים מרוסיה ומסין, כך דווח היום (שישי) באתר האמריקני "אל חורה" מפי גורמי אופוזיציה כורדיים וערביים במחוז אהוואז. המשלוחים, שהגיעו בתקופת הרגיעה האחרונה, מעוררים חשש מפני חיזוק משמעותי של יכולות ההגנה האווירית האיראניות.

על פי הדיווח, המשלוחים כללו כ-300 טילי כתף מדגם "ורבה 9K333" שהגיעו בחמש מכולות קטנות דרך הים הכספי. הטילים הופצו בידי משמרות המהפכה האיראניות ופוזרו בסמוך לבסיסים ולאתרים רגישים ברחבי המדינה. פריסה אסטרטגית ברחבי איראן המקורות ציינו כי הטילים פוזרו במספר מוקדים אסטרטגיים: בסמוך לבסיסים ולאתרים רגישים בטהראן, בכרמאנשאה, באספהאן ובבסיסי גבול סמוך לכורדיסטן העיראקית. כמו כן, נפרסו מערכות לאורך חופי מצר הורמוז, נתיב ימי אסטרטגי לאספקת הנפט העולמית. הנסיך הארי חזר ביום רביעי לבריטניה - כעת הוא מזהיר: "אנחנו בסכנה" כיכר השבת | 20:14 עוד נמסר כי מלבד הצבת מערכות נ"מ סיניות ורוסיות באזורי הגבול, הועברו בשבועיים האחרונים טילי כתף נוספים לידי מיליציות פרו-איראניות בעיראק. צעד זה מעיד על כוונת טהראן לחזק את מעגלי ההגנה שלה גם מעבר לגבולותיה. עסקה של עשרות מיליוני דולרים לפני כשבוע דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס כי איראן צפויה לקבל בתוך שבועות משלוח ראשון מסין של עד 400 משגרי כתף, המשמשים חלק ממערך ההגנה האווירית. העסקה נאמדת ב-60 עד 70 מיליון דולר, סכום משמעותי המעיד על היקף ההשקעה האיראנית בחיזוק מערכותיה. הדיווח מצטרף לסדרת דיווחים על שיתוף פעולה הדוק בין סין, רוסיה ואיראן בתחום הצבאי והטכנולוגי. ברית זו מעוררת דאגה במערב, במיוחד לאור היכולות המתקדמות שמועברות לטהראן.

נשק סיני מתוחכם בדרך לאיראן ( צילום: ערוץ הטלוויזיה המרכזי של סין, CCTV-1 )

מה הסכנה בטילי הכתף?

טילי כתף נגד מטוסים מהווים איום משמעותי על כלי טיס, במיוחד במהלך המראה ונחיתה. הם קלים לנשיאה, קלים להפעלה ויעילים במיוחד נגד מטוסים ומסוקים בטווחים קצרים. צה"ל עצמו משתמש בטילי כתף מתקדמים כמו ה'מטאדור' החדשני שפותח על ידי רפא"ל.

הפיזור הרחב של מאות טילים כאלה ברחבי איראן ובידי מיליציות פרו-איראניות עשוי לשנות את מאזן הכוחות באזור. הטילים יכולים לשמש להגנה על מתקנים אסטרטגיים, אך גם להעברה לארגוני טרור או לשימוש במתקפות על מטוסים אזרחיים וצבאיים.

סין מנהלת משא ומתן עם החות'ים

בהקשר נוסף, צוין בדיווח כי בסין פנו באופן ישיר למורדים החות'ים, כדי שהאחרונים יאפשרו למיכליות נפט סיניות לשוט בבטחה דרך מיצר באב אל-מנדב. במשרד החוץ הסיני סירבו לאשר שיחות שכאלה, אם כי דוברת המשרד קראה לשמירה על ביטחון נתיבי השייט.

מתחילת ההגבלות של החות'ים על השייט בבאב אל-מנדב, הסינים פנו מספר פעמים באופן ישיר לחות'ים כדי שמיכליות הנושאות נפט סעודי לסין יוכלו לשוט בבטחה. גם איראן ידעה על סידורי שייט ואבטחה הללו, מה שמעיד על רמת התיאום בין המעצמות למיליציות באזור.

ההתפתחויות האחרונות מצביעות על חיזוק משמעותי של היכולות הצבאיות האיראניות בסיוע רוסיה וסין, תוך ניצול תקופת הרגיעה היחסית לצבירת נשק מתקדם. עדכונים נוספים בהמשך.