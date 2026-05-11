סוכנות הידיעות האיראנית IRIB דיווחה הלילה (בין ראשון לשני) כי איראן דחתה את ההצעה האמריקנית לסיום המלחמה שהועברה על ידי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. הדחייה מגיעה על רקע המתיחות הגוברת במפרץ הפרסי והמצור הימי האמריקאי על הרפובליקה האסלאמית.

גורמים בכירים בטהרן מסרו לערוץ Press TV כי "ההצעה האמריקנית משולה לכניעה של טהרן לדרישותיו המופרזות של טראמפ". התגובה האיראנית משקפת את הקשיחות המתמשכת של המשטר מול הלחץ האמריקאי המתגבר.

גורם רשמי באיראן הבהיר בשיחה עם סוכנות 'תסנים', המזוהה עם המשטר, כי תגובתו של טראמפ להצעה האיראנית "לא משנה בכלל. אף אחד באיראן לא מנסח תוכנית כדי לרצות אותו, אלא רק את האומה".

הגורם האיראני אף הוסיף בציניות: "אם טראמפ לא יהיה מרוצה מתגובת איראן, זה מטבע הדברים עדיף". דבריו משקפים את הגישה הבלתי מתפשרת של טהרן מול הדרישות האמריקניות.

פרטים חדשים על התשובה האיראנית

כפי שדיווחנו קודם לכן, ממשלת איראן העבירה למתווכים פקיסטנים את תגובתה הרשמית להצעה האמריקנית, מסמך המשתרע על פני מספר עמודים וכולל דרישות מפורטות. על פי עיתון ה'וול סטריט ג'ורנל', איראן מציעה לסיים את הלחימה ולפתוח באופן הדרגתי את מצר הורמוז, בתמורה להסרת המצור האמריקאי.