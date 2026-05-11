כיכר השבת
חוזרים למלחמה?

איראן דוחה את הצעת הנשיא טראמפ: "לא מנסחים תוכניות כדי לרצות אותו"

סוכנות הידיעות האיראנית דיווחה על דחיית ההצעה האמריקנית • גורמים בטהרן: "ההצעה משולה לכניעה לדרישות המופרזות" | טראמפ מאיים: "הם כבר לא יצחקו בקרוב" (בעולם)

המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי

סוכנות הידיעות האיראנית IRIB דיווחה הלילה (בין ראשון לשני) כי דחתה את ההצעה האמריקנית לסיום המלחמה שהועברה על ידי נשיא ארצות הברית . הדחייה מגיעה על רקע המתיחות הגוברת במפרץ הפרסי והמצור הימי האמריקאי על הרפובליקה האסלאמית.

גורמים בכירים בטהרן מסרו לערוץ Press TV כי "ההצעה האמריקנית משולה לכניעה של טהרן לדרישותיו המופרזות של טראמפ". התגובה האיראנית משקפת את הקשיחות המתמשכת של המשטר מול הלחץ האמריקאי המתגבר.

"אף אחד באיראן לא מנסח תוכנית כדי לרצות אותו"

גורם רשמי באיראן הבהיר בשיחה עם סוכנות 'תסנים', המזוהה עם המשטר, כי תגובתו של טראמפ להצעה האיראנית "לא משנה בכלל. אף אחד באיראן לא מנסח תוכנית כדי לרצות אותו, אלא רק את האומה".

הגורם האיראני אף הוסיף בציניות: "אם טראמפ לא יהיה מרוצה מתגובת איראן, זה מטבע הדברים עדיף". דבריו משקפים את הגישה הבלתי מתפשרת של טהרן מול הדרישות האמריקניות.

פרטים חדשים על התשובה האיראנית

כפי שדיווחנו קודם לכן, ממשלת איראן העבירה למתווכים פקיסטנים את תגובתה הרשמית להצעה האמריקנית, מסמך המשתרע על פני מספר עמודים וכולל דרישות מפורטות. על פי עיתון ה'וול סטריט ג'ורנל', איראן מציעה לסיים את הלחימה ולפתוח באופן הדרגתי את מצר הורמוז, בתמורה להסרת המצור האמריקאי.

(צילום: הבית הלבן)

בנוגע למאגרי האורניום המועשר, התגובה האיראנית מציעה לדלל חלק מהחומר ולהעביר את היתרה למשמורת במדינה שלישית. אולם איראן דורשת ערבויות לכך שהאורניום יוחזר לידיה אם המשא ומתן ייכשל - דרישה המהווה סלע מחלוקת משמעותי מול העמדה האמריקנית.

טראמפ מאיים: "הם כבר לא יצחקו בקרוב"

בעקבות התשובה האיראנית, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם אמש פוסט זועם בו הבהיר כי פקעה סבלנותו. "איראן משחקת משחקים עם ארצות הברית ושאר העולם במשך 47 שנים", כתב הנשיא, והוסיף: "הם כבר לא יצחקו בקרוב".

טראמפ תקף בחריפות את מדיניותו של הנשיא לשעבר ברק אובמה כלפי איראן, וטען כי "הוא נתן לאיראן הזדמנות חדשה ומשמעותית לחיים, מאות מיליארדי דולרים ו-1.7 מיליארד דולר במזומן ירוק".

איראןדונלד טראמפהפסקת אשמצרי הורמוזמוג'תבא חמינאי

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

