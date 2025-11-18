כיכר השבת
מרוץ החימוש האזורי

שחזור לנשק אמריקאי: איראן חשפה כטמ"מ חמוש המבוסס על הנדסה הפוכה

חטיבת האוויר של משמרות המהפכה הפעילה מנוע של כטמ"מ בתערוכה פומבית בטהרן • הכלי מבוסס על שחזור הכטמ"מ האמריקאי שיורט ב-2011 • פרשנים: המסר נועד לחזק את ההרתעה האיראנית מול ישראל (בעולם)

סרטון משמרות המהפכה באיראן (צילום: מהרשתות הערביות)

חטיבת האוויר של משמרות המהפכה ב ביצעה לאחרונה בטהרן הדגמה פומבית יוצאת דופן: הפעלת מנועו של כלי טיס בלתי מאויש (כטמ"מ) מתקדם בתערוכה ביטחונית שנערכה במדינה.

המהלך, שפרשנים הגדירו כאירוע חריג וחסר תקדים, נועד, ככל הנראה, לשדר מסר ברור של עוצמה טכנולוגית עצמאית ולמקם את הכטמ"מים בלב תפיסת ההרתעה האסטרטגית של איראן, על רקע המתיחות הגוברת עם ישראל והמערב.

הטכנולוגיה המועתקת: כלי בשיטת "הנדסה הפוכה"

הכלי שנבחר להדגמה – "שאהד-161" – הוא סמל להתקדמות התעשייתית האיראנית המבוססת על טכנולוגיה שנרכשה באמצעים בלתי שגרתיים.

מדובר בכלי אווירי בעל צורת כנף טסה, שנבנה בהשראת הכטמ"מ האמריקני RQ-170 סנטינל, אשר יורט על ידי האיראנים בשנת 2011 ושוּחזַר באמצעות טכניקות של הנדסה הפוכה.

תרגיל כטמ"מ בינלאומי (צילום: אתר צה"ל)

הנתונים נחשפים: סיור, מודיעין ותקיפה מדויקת

הדגמת המנוע נועדה להמחיש את הפיכתו של השאהד-161 לחלק מרכזי בכוחות התקיפה והמודיעין של טהרן. נתוניו, שנחשפו בהדרגה, ממקמים אותו ככלי לוחמה משמעותי:

ביצועים: הוא מצויד במנוע מיקרו-סילון, ומגיע למהירות מרבית של 300 עד 350 קמ"ש.

טווח וגובה: גובה הטיסה מגיע עד 8,000 מטרים, עם רדיוס פעולה של 150 ק"מ.יכולת תקיפה: הכטמ"מ יכול לשאת שתי פצצות מונחות במשקל 50 ק"ג כל אחת, ומצויד במערכות אלקטרו-אופטיות ואינפרה-אדומות.

הכלי מוגדר כדו-שימושי, ומסוגל לבצע משימות סיור ואיסוף מודיעין, ובמקביל לשמש ככלי תקיפה מדויק, בדומה לחימוש משוטט. השימוש בו מצביע על כוונה איראנית ברורה להרחיב את טווח הפעולה של מערך הכטמ"מים ולבסס הרתעה המבוססת על טכנולוגיה מקומית מתקדמת.

