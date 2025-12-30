בעוד עיני העולם נשואות לסכסוכים הקרקעיים במזרח התיכון ובאירופה, הברית האסטרטגית בין הרפובליקה האסלאמית של איראן לפדרציה הרוסית רשמה השבוע עליית מדרגה מדאיגה – הפעם מחוץ לאטמוספירה. בשיגור מוצלח מבסיס החלל "ווסטוצ'ני" שבמזרח רוסיה, שולחו שלושה לוויינים איראניים למסלול סביב כדור הארץ באמצעות משגר ה"סויוז" הרוסי.

חקלאות או ריגול ומטרות טילים? הלוויינים החדשים, שזכו לשמות "פאיה" (הכבד מביניהם, במשקל 150 ק"ג), "זפאר" ו"קוסאר", הוגדרו על ידי המשטר בטהרן כלווייני מחקר לצרכים אזרחיים כמו ניטור חקלאי והגנת הסביבה. אולם, בקהילת המודיעין המערבית לא קונים את הנרטיב האזרחי. על פי דיווחים רשמיים של סוכנות הידיעות האיראנית IRNA, הלוויינים מיועדים לפעול בגובה של כ-500 קילומטרים מעל פני כדור הארץ – גובה המאפשר איסוף מודיעין איכותי.

סימביוזה של טרור וטכנולוגיה השימוש בתשתית השיגור הרוסית מהווה "קיצור דרך" אסטרטגי עבור איראן, המאפשר לה לעקוף קשיים טכניים שחוותה בעבר בשיגורים עצמאיים. שגריר איראן במוסקבה, קאזם ג'לאלי, התגאה בראיון לטלוויזיה הממלכתית כי מדובר בפרי עמלם של מדענים איראניים תחת סנקציות, אך המציאות חושפת ברית עמוקה הרבה יותר.

מאז הפלישה לאוקראינה, נרקמה בין המדינות מערכת יחסים של "תן וקח": איראן מספקת לרוסיה כטב"מים וטילים לתקיפת תשתיות, ובתמורה פוטין פותח בפני חמינאי את שערי תוכנית החלל המתקדמת שלו. במערב חוששים כי זליגת הידע הרוסי בתחום הטילים והנחיית החימוש תהפוך את האיום האיראני על ישראל ועל אירופה לקטלני ומדויק מאי פעם.