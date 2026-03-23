משמרות המהפכה האיראניות שיגרוהלילה (בין ראשון לשני) איום נוסף לעבר ארצות הברית וישראל, על רקע האולטימטום שהציב הנשיא דונלד טראמפ לפתיחת מצר הורמוז.

בהצהרה שפורסמה ברויטרס נמסר כי כל פגיעה אמריקנית בתשתיות החשמל האיראניות תביא לתגובה מיידית נגד מתקני אנרגיה ישראליים ובסיסים אמריקניים באזור.

"אנחנו נחושים להגיב לכל איום באותה מידה שהוא מייצר במונחים של הרתעה", נכתב בהצהרה: "אם אתם תפגעו בחשמל, אנחנו נפגע בחשמל. במקרה של פגיעה במתקני אנרגיה, איראן תגיב נגד מתקני האנרגיה של ישראל ובפגיעה במתקני אנרגיה באזור, שמספקים חשמל לבסיסים אמריקניים".

כזכור, הנשיא טראמפ הציב אולטימטום של 48 שעות (עד הלילה, שעון ישראל) לאיראן לפתיחת מצר הורמוז באופן מלא וללא תנאים. "אם איראן לא תפתח באופן מלא, ללא כל איום, את מצרי הורמוז בתוך 48 שעות מרגע זה בדיוק, ארצות הברית של אמריקה תפגע ותשמיד את תחנות הכוח השונות שלה, החל מהגדולה שבהן תחילה", כתב בפוסט ב-Truth Social.

לאחר האיום, התגובה האיראנית לא איחרה לבוא. שר החוץ עראקצ'י כתב כי "מצר הורמוז אינו סגור. ספינות מהססות כי חברות הביטוח חוששות ממלחמת הבחירה שיזמתם - לא איראן". יועצו של המנהיג העליון, עלי אכבר וליאתי, הזהיר את מדינות המפרץ: "על שליטי המדינות הערביות להבהיר לטראמפ שהמפרץ אינו מקום להימורים כדי למנוע אזור של האפלה".