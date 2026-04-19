כיכר השבת
"התקדמנו במגעים עם ארה"ב"

"פערים גדולים" | באיראן מבהירים: "לא נעביר את האורניום המועשר לוושינגטון"

קאליבאף הבהיר כי הגיעו למסקנות בחלק מהנושאים אך הפערים עדיין גדולים | סגן שר החוץ: לא נעביר את האורניום המועשר לוושינגטון

3תגובות
מוחמד באקר קאליבאף (צילום: תקשורת איראנית)

מוחמד באקר קאליבאף, יו"ר הפרלמנט האיראני, התייחס הלילה (בין שבת לראשון) למגעים המתנהלים מאחורי הקלעים עם , תוך שהוא מציין כי "התקדמנו במגעים, אך עדיין יש פערים גדולים" בין שתי המדינות.

בריאיון לטלוויזיה האיראנית הבהיר כי "הגענו למסקנות בחלק מהנושאים, אבל באחרים לא, והועלו הצעות שונות". לדבריו, "אנחנו עדיין רחוקים מדיון סופי. אנו מתעקשים על כמה נושאים שאינם ניתנים למשא ומתן עבורנו".

ספינת מלחמה, אילוסטרציה (צילום: shutterstock)

"לא נעביר את האורניום המועשר"

במקביל להצהרות יו"ר הפרלמנט, סגן שר החוץ האיראני מסר לסוכנות הידיעות AP כי טהרן לא תעביר לארצות הברית את האורניום המועשר שברשותה - נושא שנחשב לאחד המרכזיים במשא ומתן בין שתי המדינות.

סגן שר החוץ הוסיף כי "במהלך המשא ומתן עם ארה"ב ייקבע 'פרוטוקול חדש' הנוגע למצר הורמוז, שבמסגרתו יישאר פתוח ובטוח למעבר כל הספינות האזרחיות". הצהרה זו מגיעה על רקע המתיחות הימית במצר, שעליה דיווחנו בהרחבה בימים האחרונים.

נתניהו עם גרהאם (צילום: לע"מ)

הסנאטור גרהאם: "טראמפ לא ייתן לזה לעבור"

כזכור, הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהאם, הנחשב לאחד ממקורביו הבכירים של הנשיא טראמפ, פרסם אמש מסר חריף על המשבר עם . גרהאם הבהיר כי "יש לי את כל הביטחון בעולם שהנשיא טראמפ לא ייתן לפרובוקציה הזו לעבור ללא עוררין".

בישראל ממשיכים להיערך לאפשרות של חידוש הלחימה נגד איראן, במקרה שהמגעים בין האמריקנים לאיראנים יקרסו. גורמי ביטחון מעריכים כי הימים הקרובים יהיו קריטיים לגיבוש הסכמות או להסלמה נוספת.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
נראה עוד כמה זמן יקח לטראמפ להבין שעם אבי אבות הטרוריסטים לא עושים משא ומתן. רק להשמיד אותם זה הפיתרון
מאיר
טראמפ נכנס בעצת נתניהו לביצה ויתקשה להיחלץ ממנה .דעת הקהל האמריקאית וגם בתוך מפלגתו מתנגדת למלחמה . מחירי האנרגיה מזנקים והוא נמצא בלחץ הולך וגובר בתוך מפלגתו .כנראה הוא יגיע למן הסכם שכאילו הסכם שהוא אשליה של ניצחון ובפועל האיראנים ישיגו את מטרתם.
משה קליינר
זה מה שאתה היית רוצה, אבל לא מה שבעזרת השם קרה קורה ויקרה בפועל. מצטער!
אלי

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר