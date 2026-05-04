בעוד המגעים להפסקת אש בין ארה"ב לאיראן נתקעים והחשש מחידוש הלחימה גובר, שלושה אזרחים איראנים העבירו היום (שני) מסר מפתיע בריאיון בלעדי לחדשות 12: עבורם, הסכנה האמיתית אינה המלחמה עצמה, אלא דווקא האפשרות שתיעצר לפני שהושלמה.

שיווה, תושבת טהרן, תיארה את הפחד ואת הנוכחות הכבדה של כוחות הביטחון ברחובות טהרן. "אני מצפה בקוצר רוח לסיום הפסקת האש ולהמשך הפעולה הצבאית נגד הרפובליקה האיסלאמית", היא מסרה בגילוי לב. כשנשאלה ממה היא חוששת, שיווה הבהירה: "מה שמפחיד אותי וגורם לי להרגיש חוסר אונים וייאוש הוא לא תחילת המלחמה, אלא המשך הפסקת האש והתגבשות של הסכם. החשש היחיד שלי מהמלחמה הזו הוא שהיא לא תוביל להשמדה ולנפילה מוחלטת של הרפובליקה האיסלאמית". "העיר מלאה בכוחות ביטחון" לדברי שיווה לחדשות 12, נוכחות כוחות הביטחון כבר הפכה לחלק בלתי נפרד מהנוף בטהרן. "העיר מלאה בכוחות, כי תחנות המשטרה פונו, והכוחות הוצבו בתוך אוטובוסים עירוניים. בכל מקום יש כוחות ביטחון בלבוש אזרחי", סיפרה. "בלילות מגיעים גם שכירי חרב של המשטר עם דגלי הרפובליקה האיסלאמית וסיסמאות כמו 'יא זאהרא' ו'חיזבאללה'. הם מסתובבים ברחובות, יוצרים פקקים ורעש ומטרידים את התושבים", היא המשיכה לתאר. שיווה ביקשה להעביר מסר ישיר לישראל ולארה"ב: "אני מקווה שגם הנשיא טראמפ מבין את ממדי העניין. אני מבקשת גם מממשלת ישראל שלא תשכח שהישרדות הרפובליקה האיסלאמית מסוכנת לאזרחי איראן באותה מידה שהיא מסוכנת לאזרחי ישראל".

"הפחד מהמשך קיום המשטר גדול יותר"

גם אלירזא ממשהד, העיר השנייה בגודלה באיראן, תיאר: "אחד הדברים הטובים ביותר שיכולים לקרות כרגע הוא חידוש הלחימה והתחלת חיסול שאריות הנהגת הרפובליקה האיסלאמית", הוא הדגיש. "מצב המחיה והכלכלה מעולם לא היה כל כך קשה וכאוטי כמו היום. אבל עבורנו, הפחד מהמשך קיומה של הרפובליקה האיסלאמית גדול יותר מהפחד מהמלחמה".

גם כשדיבר על המחיר הכבד שכבר שולם, אלירזא חידד את דאגתו האמיתית: "החשש הגדול ביותר שלי לגבי חידוש המלחמה היא שלא יסיימו את העבודה מול הרפובליקה האיסלאמית. אחרי כל ההרס והנזק שנגרם – זה יכול להיה התרחיש הגרוע ביותר עבורנו".

כשנשאל על האווירה ברחובות בימים אלו, אלירזא תיאר: "הנוכחות הביטחונית במרחב הציבורי וברחובות עדיין מאוד מורגשת, מחסומים ואפגנים ועיראקים שלקחו לידיהם שליטה וערערו את המרחב הציבורי. בלילות הם מגיעים לרחובות עם רמקולים גדולים, צועקים סיסמאות ולוקחים מאיתנו את השקט".

גם אלירזא ביקש להעביר מסר לישראל ולארה"ב: "תדעו, העם האיראני יעמוד לצידכם. סיימו אחת ולתמיד את הגידול הסרטני הזה. אם הם יישארו, בעתיד הם שוב יאיימו על הביטחון באזור ובעולם".

"לא מבינה למה העולם שותק"

מונה, תושבת טהרן נוספת, תיארה מציאות של ניתוק, דיכוי ואלימות. היא הפנתה אצבע מאשימה כלפי הקהילה הבין-לאומית שלדבריה בוחרת שלא לראות את המציאות הכואבת.

"אם הרפובליקה האיסלאמית, שכיום טובחת בבני עמה ואין מי שיעצור אותה, תישאר כמו נחש פצוע – דעו בוודאות שהיא לא תעצור באיראן. זה יגיע גם לאירופה, גם לאמריקה וגם לישראל", היא אמרה.

"אני רק מקווה שהמלחמה תתחדש במהרה, ושהתוצאה תהיה אחת – נפילת הרפובליקה האיסלאמית", ייחלה מונה. "אנחנו במצב של טראומה קולקטיבית, ולא יודעים מה יקרה מחר".

כשנשאלה על חיי היום-יום במציאות הנוכחית, מונה תיארה: "מיום ליום כל המחירים עולים ואנחנו כבר לא מסוגלים להתמודד. אנחנו מרגישים כמו צופים בלבד, צופים בסבל ובאומללות שלנו".

"אני לא מבינה למה העולם שותק", היא תהתה בתסכול. "למה העולם לא שומע את קול העם האיראני, לא רואה מה קורה כאן. לא רואים שאנחנו כבר יותר מ-60 יום בלי אינטרנט, שהחיים שלנו נעצרו. לא רואים כמה הוצאות להורג יש כאן – מבני 40 ועד מבוגרים בני 70 ו-90. כולם עומדים בתור להוצאה להורג".

מונה סיימה בבקשה ברורה: "התוצאה של המלחמה הזו חייבת להיות אחת בלבד – סיום הרפובליקה האיסלאמית. אחרת אין עתיד טוב לאיראן, ולאף אחד בעולם".

כזכור, בימים האחרונים התפרסמו דיווחים על המשבר הכלכלי והחברתי שנוצר באיראן בעקבות ניתוק האינטרנט, כאשר אזרחים נאלצים לברוח למדינות שכנות רק כדי לשמור על פרנסתם. במקביל, סקר חדש בארה"ב מצביע על שחיקה בתמיכה הציבורית במערכה באיראן.