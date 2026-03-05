רגעי פגיעת הכטב"ם האיראני היום באזרבייג'ן ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

בזמן שישראל מתמודדת עם מתקפות איראניות בצל פתיחת שאגת הארי, חזית נוספת מתנהלת הרחק מהאזור עצמו, בתוך ערוצי טלגרם שפועלים כך על פי הדיווחים מארמניה ומציפים את הרשת בגל דיווחי כזב.

הערוצים הללו מפרסמים בהיקף רחב טענות על "ניצחונות" של משמרות המהפכה והצבא האיראני נגד ישראל וארצות הברית. בין היתר מופיעים דיווחים על "פגיעה ישירה" בבסיס גלילות שמקושר למוסד, על חיסול נתניהו ובכירים ישראלים נוספים, על "תקיפה" בבסיס האמריקאי אינצ'ירליק בטורקיה, על אבדות כבדות כביכול בישראל, על פגיעה בספינת מלחמה אמריקאית ועל "השמדת" בסיס אמריקאי בכווית. ידיעה אחר ידיעה באותם ערוצים ובאותו קו מנסים כך על פי ההערכות לייצר תודעה של איראן מנצחת וישראל מובסת. ברווזים במטווח: כוחות ארה"ב משמידים מטוסי קרב איראניים על הקרקע | צפו שמשון הייניקן | 15:32 "מוות שקט" במצולות: כך צוללת אמריקאית מחקה את גאוות הצי האיראני בטיל בודד דני שפיץ | 15:49 במקביל, בחלק מהערוצים מופיע גם שיח אנטישמי בוטה. כך למשל, חשבונות כמו Armenian Radical, שבסמל שלהם משולב דימוי המזוהה עם הנאצים, מלווים תכנים פרו איראניים בקללות מפורשות נגד יהודים, כולל שימוש במונח הגנאי "ז'ידים", לצד שבחים על פעילות מערכות ההגנה האווירית של איראן. הקו הזה מתחבר גם לנרטיבים שמופצים ברשת ומנסים לקשור את ישראל ואת "העולם היהודי" לפרשות מכוערות אחרות. בערוצים שונים מצוטט בכיר איראני שאמר בשידור בטלוויזיה הממלכתית כי איראן נלחמת במי ש"מפוצצים ילדים". ניסוח שנועד לתדלק שנאה.

הידיעה בערוץ המופעל לכאורה מארמניה

לפי המעקב אחר הערוצים, בניגוד לגלים קודמים, ערוצי תעמולה איראניים רשמיים אינם בולטים הפעם בזירה. חלק גדול מהחומרים נכתב ומעובד בידי מנהלי ערוצים ארמניים עצמם, שלוקחים סרטונים ממקורות איראניים ומוסיפים להם כיתובים נלהבים ולעיתים מסיתים.

וכאן נכנס הפרדוקס שמסביר את התמונה. כמעט כל הערוצים שמובילים את גל הדיווחים הם גם אנטי ממשלתיים בארמניה. הם מתנגדים לראש הממשלה ניקול פשיניאן, מתנגדים למהלכי פיוס ולהסדר שלום מתהווה עם אזרבייג'ן, ומתנגדים ל TRIPP, מסגרת תשתיתית כלכלית בחסות ארצות הברית שנועדה לחזק קישוריות וסחר באזור ולאפשר לארמניה להפחית את תלותה ברוסיה ובאיראן.

גם אתר Livenews.am מזוהה עם הקו הזה. באתר מציג "אנליטיקאי" מקומי את הטענה כי "המלחמה הגדולה בין מדינות הטרור ישראל וארצות הברית נגד איראן כבר החלה", כחלק משיח שמתחבר לאנטי מערביות ואנטי ישראליות.

הבלוגר הישראלי רוסי אלכסנדר לאפשין כתב לאחרונה על עלייה בשיח אנטישמי בארמניה, וציטט עוקב מקומי שתיאר את הסתירה: רבים חולמים על עתיד במערב, אבל מאמצים ברשת קו פרו איראני ואנטי יהודי. באותו הקשר מופיעה גם הטענה, בערוצים אנטי משטריים, כי במחאות קודמות "נהרגו יותר מ 30 אלף משתתפי הפגנות".

חשוב להדגיש: מדובר בקבוצות וערוצים, לא במדינה שלמה. ארמניה נמצאת בתהליך מורכב של התרחקות ממוסקווה ומטהרן, והממשלה מנסה לנווט לכיוון המערב. אבל כאשר ערוצים שמפיצים דיווחי כזב ושיח אנטישמי צוברים קהל ומציגים עצמם כ"פטריוטים", זו תזכורת לכך שהמלחמה על התודעה מתנהלת גם מחוץ למזרח התיכון, ולעיתים דרך מי שטוענים שהם פועלים בשם אינטרסים מקומיים בזמן שהם מהדהדים נרטיבים זרים.