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"תסתתר במשאית מזון": בכיר איראני לעג ושיגר איום לטראמפ

יו"ר ועדת הביטחון הלאומי בפרלמנט האיראני שיגר איום פומבי לנשיא ארה"ב • התייחס בלעג למבצע הדרמטי שבו הוברח טראמפ במשאית אספקה | התגובה להצהרות על מצר הורמוז (בעולם)

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ (צילום: הבית הלבן)

יו"ר ועדת הביטחון הלאומי ומדיניות החוץ בפרלמנט האיראני, אברהים עזיזי, שיגר הלילה (מוצ״ש) איום פומבי לעבר נשיא , בציוץ חריף בחשבון ה-X שלו.

"במקום להמשיך להתרברב ללא הרף בעניין מצר הורמוז, מוטב שידאג לביטחונו האישי, לפני שייאלץ להסתתר במשאית מזון", כתב הבכיר האיראני בנוסח מלגלג ומאיים.

תגובה למבצע ההברחה הדרמטי

הדברים נאמרו בתגובה מלגלגת על המבצע הדרמטי שבו טראמפ הוברח בסיום ביקורו בטורקיה ממטוס ה'אייר פורס 1' באמצעות משאית אספקה בשל איומים איראניים. האירוע, שהפך לסמל למתיחות הביטחונית בין וושינגטון לטהרן, משמש כעת את הבכירים האיראנים ככלי לעג כלפי הנשיא האמריקני.

האיום מגיע על רקע הצהרותיו החוזרות של טראמפ בנוגע למצר הורמוז, כאשר הנשיא האמריקני איים להכריז על המצר כשטח אמריקני. במהלך נאום באקדמיה לשוטרים בלונג איילנד ביום שישי, אמר טראמפ כי "לאחר שנסיים להביס את , שמובסת קשות, די בקרוב אכריז על מצר הורמוז כשטח של ארצות הברית".

מימין המנהיג העליון חמינאי, משמאל נשיא ארה"ב דונלד טראמפ (צילום: שאטרסטוק)

יצוין כי סגן הנשיא האמריקני ג'יי די ואנס מסר לאחרונה בריאיון לפוקס ניוז כי "מטרה מספר 1: לשמור על הנפט והגז זולים לאמריקנים. מטרה מספר 2: להבטיח שאיראן לעולם לא תשיג נשק גרעיני", דבר שעורר ביקורת על סדר העדיפויות של הממשל.
ארה"באיראןדונלד טראמפ

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