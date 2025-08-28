כיכר השבת
מירוץ נגד הכטב״מים

הנשק הזול שמטריד את המעצמות: ארה"ב החליטה לשנות טקטיקה

חיל האוויר האמריקני מבקש לרכוש 16 העתקי כטב"ם שאהד 136 האיראני – כלי זול וקטלני שהפך לנשק מרכזי בארסנל של איראן ורוסיה. המטרה: לפתח מערכות הגנה זולות ויעילות יותר מול מתקפות הכטב"מים (בעולם)

שאהד 136 איראני (צילום: shutterstock)

השאהד 136 נחשף לראשונה ב־2018, ובזמן קצר הפך לנשק הדגל של . עיצוב בסיסי – כנפיים ישרות, מנוע אחורי קטן וראש קרבי במשקל עשרות קילוגרמים – הפכו אותו לקטלני, זול, וזמין. עם טווח של מאות קילומטרים ומערכת ניווט מתוחכמת, הוא מצליח לאתגר גם את מערכות ההגנה המתקדמות ביותר. וכל זה במחיר של רכב משפחתי.

מאוקראינה ועד המזרח התיכון

רוסיה שילבה את השאהד בגל התקיפות על אוקראינה – נגד ערים, תשתיות ומתקנים אסטרטגיים. הכלי חדר לעומק השטח האוקראיני תוך התחמקות ממערכות נ"מ מערביות.

בישראל לעומת זאת, התמונה שונה: במבצע ״עם כלביא״ הצליחה מערכת ההגנה האווירית ליירט 99% מהכטב"מים ששוגרו – רובם שאהד 136. רק כלי אחד הצליח לחדור.

מערכות הגנה אווירית (צילום: דובר צה"ל)

המניע האמריקני

חיל האוויר האמריקני ביקש לאחרונה לרכוש 16 העתקים מדויקים של השאהד 136. הרעיון פשוט: כדי לפתח פתרונות הגנה זולים ויעילים, צריך קודם להכיר היטב את הכלי, לחשוף את חולשותיו ולבחון מערכות חדשות נגדו.

במילים אחרות – מי שמבין את השאהד, יודע איך להפוך אותו מנשק זול ומסוכן – לבעיה פתירה.

הבעיה: עלות מול תועלת

השאהד עולה בסביבות 30–40 אלף דולר בלבד, אך יירוט שלו מחייב שימוש במיירטים יקרים בהרבה. כך נוצר מצב בעייתי: העלות של ההגנה גבוהה מהעלות של המתקפה – תרחיש בלתי אפשרי לאורך זמן.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

