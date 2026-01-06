3.3 מיליארד בנפט: 'המחטף' שהופך את הצבא העיראקי למבצר אווירי

אימון אווירי בעיראק ( צילום: חיל האויר העיראקי , חשבון רשמי )

בצעד שמרעיד את מאזן הכוחות במזרח התיכון, עיראק משלימה בימים אלו את אחת מעסקאות הנשק הדרמטיות בתולדותיה. לאחר עשורים של תלות כמעט מוחלטת בטכנולוגיה אמריקאית, בגדאד פונה לפריז כדי לרכוש את חוד החנית של התעופה הצרפתית: מטוסי הראפאל (Rafale) מדגם F4 המתקדם.

על פי דיווחים שפורסמו באתר Defense News, העסקה, ששוויה נאמד בכ-3.3 מיליארד דולר, כוללת 14 מטוסי קרב שיעניקו לחיל האוויר העיראקי יכולות שמעולם לא היו לו. המהלך נועד לא רק לשדרג את עוצמת האש, אלא להשתחרר מהכבלים של וושינגטון, במיוחד לאור קשיי התחזוקה המתמשכים בצי ה-F-16 הישן.

אימונים של צבא עיראק ( צילום: הצבא העיראקי חשבון רשמי )