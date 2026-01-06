כיכר השבת
3.3 מיליארד בנפט: 'המחטף' שהופך את הצבא העיראקי למבצר אווירי

עיראק וצרפת סיכמו על רכישת 14 מטוסי ראפאל F4 בעלות של 3.3 מיליארד דולר. העסקה תמומן באמצעות אספקת נפט גולמי, במהלך שנועד לגוון את מקורות הרכש הצבאי של בגדאד ולצמצם משמעותית את תלותה בארה"ב (בעולם)

אימון אווירי בעיראק (צילום: חיל האויר העיראקי , חשבון רשמי)

בצעד שמרעיד את מאזן הכוחות במזרח התיכון, עיראק משלימה בימים אלו את אחת מעסקאות הנשק הדרמטיות בתולדותיה. לאחר עשורים של תלות כמעט מוחלטת בטכנולוגיה אמריקאית, בגדאד פונה לפריז כדי לרכוש את חוד החנית של התעופה הצרפתית: מטוסי הראפאל (Rafale) מדגם F4 המתקדם.

על פי דיווחים שפורסמו באתר Defense News, העסקה, ששוויה נאמד בכ-3.3 מיליארד דולר, כוללת 14 מטוסי קרב שיעניקו לחיל האוויר העיראקי יכולות שמעולם לא היו לו. המהלך נועד לא רק לשדרג את עוצמת האש, אלא להשתחרר מהכבלים של וושינגטון, במיוחד לאור קשיי התחזוקה המתמשכים בצי ה-F-16 הישן.

אימונים של צבא עיראק (צילום: הצבא העיראקי חשבון רשמי)

נפט תמורת כנפיים אחד ההיבטים המרתקים שנחשפו בדיווח של מגזין פורבס (Forbes), הוא מודל המימון היצירתי: עיראק כבר שילמה מקדמה של 240 מיליון דולר, אך יתרת הסכום תשולם באמצעות אספקת נפט גולמי לצרפת. מדובר בחזרה למודלים היסטוריים של עסקאות חליפין, המאפשרים לבגדאד להתחמש מבלי לרוקן את קופת המזומנים.

העיניים של המזרח התיכון המטוסים החדשים יצוידו במערכות מכ"ם מסוג AESA, המסוגלות לנעול על מטרות ממרחקים עצומים. עם זאת, גורמי מודיעין צבאי מצביעים על כך שסוגיית החימוש נותרה רגישה; בעוד עיראק דורשת את טיל ה"מטאור" קטלני, לחצים בינלאומיים עשויים להגביל את חבילת הטילים לטווחים בינוניים בלבד, כדי לשמר את היתרון האיכותי של מדינות שכנות.

החלטה זו מסמנת את פריז כחלופה אסטרטגית מרכזית באזור, ומבהירה כי עיראק של 2026 נחושה להגן על שמייה באופן עצמאי וריבוני, הרחק מהשפעת הבית הלבן.

