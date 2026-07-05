הפרלמנט בסלובניה ( צילום: shutterstock )

בצעד דיפלומטי משמעותי, אישרה היום (ראשון) ממשלת ישראל פה אחד את הצעת שר החוץ גדעון סער למנות את רות כהן-דאר לתפקיד שגרירת ישראל בלובליאנה, בירת סלובניה.

כהן-דאר תהיה השגרירה התושבת הראשונה אי-פעם של מדינת ישראל במדינה האירופית, זאת בהמשך להחלטת שר החוץ לפתוח לראשונה שגרירות ישראלית קבועה בסלובניה. עד היום פעלה ישראל בסלובניה באמצעות שגריר נייד בלבד, ללא נוכחות דיפלומטית קבועה במדינה. המינוי מסמן שינוי משמעותי במדיניות החוץ הישראלית כלפי המדינה הבלטית, במיוחד לאור השינויים הפוליטיים שחלו בה בשנים האחרונות. ניסיון דיפלומטי עשיר האחים בכו, היורש בבונקר: הדרמה מאחורי היעלמות מוג'תבא חמינאי מהלוויית הענק דני שפיץ | 11:51 רות כהן-דאר מכהנת כיום כשגרירת ישראל הלא-תושבת לסלובניה ולמלטה. קודם לכן שימשה כמנהלת המחלקה למאבק באנטישמיות ושימור זכר השואה במשרד החוץ, תפקיד רגיש ומרכזי בפעילות הדיפלומטית הישראלית. בעבר שירתה גם בשגרירויות ישראל בוושינגטון, וינה וורשה, והצטיידה בניסיון רב בזירה האירופית והאמריקאית. המינוי אושר בטרם הצגתו לממשלה על ידי ועדת השרים למינויים בשירות החוץ, בראשות שר החוץ גדעון סער. משרד החוץ פועל בימים אלה לפתיחת השגרירות בהקדם האפשרי, במטרה לחזק את הקשרים הדיפלומטיים והכלכליים בין שתי המדינות. רקע: מיחסי שפל להתחממות היחסים הדיפלומטיים בין ישראל לסלובניה כוננו בשנת 1992, זמן קצר לאחר עצמאותה של סלובניה מיוגוסלביה. בשנת 1994 פתחה סלובניה שגרירות בישראל, אך ישראל לא הקימה נוכחות דיפלומטית קבועה בלובליאנה עד כה. ההחלטה על הקמת השגרירות התקבלה לאחר שנים ארוכות של שפל ביחסים בין שתי המדינות. כפי שדיווחנו בעבר, ראש ממשלת סלובניה הקודמת הכיר במדינה פלסטינית והטיל אמברגו על סחר נשק עם ישראל, צעדים שעוררו מתיחות דיפלומטית.

הפגנה פרו פלסטינית, אילסוטרציה ( צילום: שאטרסטוק )

המפנה החיובי החל עם הקמת ממשלה חדשה בסלובניה בראשות יאנז יאנשה, הידוע כידיד ישראל. יאנשה הצהיר על כוונתו לשנות את מדיניות המדינה כלפי ישראל, לרבות העברת שגרירות סלובניה לירושלים והקפאת ההכרה במדינה פלסטינית. שר החוץ סער הודיע על החלטתו לפתוח שגרירות בסלובניה ביום הקמת הממשלה החדשה, כאות להערכת השינוי המדיני.

יצוין כי בחודשים האחרונים ביטלה סלובניה את האמברגו על סחר נשק עם ישראל והסירה איסורי כניסה שהוטלו על בכירים ישראלים, צעדים שמעידים על התחממות משמעותית ביחסים.

מגמה רחבה של חיזוק קשרים

פתיחת השגרירות בסלובניה מצטרפת למגמה רחבה יותר של חיזוק הנוכחות הדיפלומטית הישראלית בעולם. בחודשים האחרונים פתח משרד החוץ שגרירויות ומשרדי ייצוג במדינות נוספות, בהן אסטוניה, פפואה גינאה החדשה וסומלילנד.

שר החוץ סער הדגיש בעבר כי חיזוק הקשרים עם מדינות אירופה, ובמיוחד עם המדינות הבלטיות, הוא בראש סדר העדיפויות של משרד החוץ. סלובניה, כמדינה חברה באיחוד האירופי ובנאט"ו, מהווה שותפה אסטרטגית חשובה לישראל בזירה האירופית.

המינוי צפוי להתקבל בברכה בקרב הקהילה היהודית בסלובניה ובקרב ידידי ישראל במדינה, המצפים לחיזוק הקשרים הדיפלומטיים, הכלכליים והתרבותיים בין שתי המדינות.