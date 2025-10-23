סוכנות אונר"א בעזה בעבר ( צילום: שאטרסטוק )

החלטה שפרסם אתמול (ד') בית הדין הבין־לאומי לצדק בהאג קובעת כי ישראל מחויבת לאפשר את חידוש פעילותה של סוכנות אונר"א ברצועת עזה, וכי לא הוצגו ראיות לכך שחלק משמעותי מעובדי הארגון פעלו עבור חמאס. בהחלטה נכתב כי אונר"א ממלאת תפקיד חיוני במתן סיוע לאוכלוסייה הפלסטינית, וכי אין כיום חלופה מיידית לשירותים שהיא מספקת בתחומי הבריאות, החינוך והרווחה.

בירושלים קיבלו את פסיקת בית הדין בציפייה אך ללא כוונה לשנות מדיניות. גורם מדיני בכיר המעורב בקביעת המדיניות בעזה אמר ל"כאן חדשות" כי "מבחינתנו אונר"א לא תדרוך עוד בעזה. כל גוף של האו"ם שנכנס לשם כשל בתפקידו או נבלע בידי חמאס". לדבריו, ההחלטה צפויה הייתה מראש, וישראל כבר העבירה את עמדתה הברורה לבעלות בריתה בוושינגטון. הבכיר הוסיף כי ישראל מצפה שממשל טראמפ יאמץ קו תקיף כלפי אונר"א ויתמוך בהקמת גוף בינלאומי חלופי – "נקי מהשפעת חמאס ועם מנגנוני פיקוח אמיתיים". לדבריו, "מי שבאמת רוצה לעזור לתושבי עזה, לא יחזיר לשם את אונר"א, אלא יסייע בהקמת מנגנון הומניטרי חדש, שקוף ומבוקר".

ישראל הפסיקה לפני כשנה את שיתוף הפעולה עם אונר"א, בעקבות טענות שלפיהן עובדים בארגון היו מעורבים בפעילות טרור ובסיוע לחמאס. מאז נמשכת מתיחות בין ירושלים למוסדות האו"ם, כאשר ישראל טוענת כי אונר"א הפכה מזמן לזרוע מדינית של חמאס תחת מעטה הומניטרי.

בדו"ח בית הדין צוין כי גם אם נמצאו מקרים שבהם עובדים פעלו בניגוד לערכי הסוכנות, אין בכך כדי להצדיק את סגירתה. עוד הודגש כי על ישראל מוטלת החובה להבטיח את הסיוע ההומניטרי לאוכלוסייה בעזה, בין אם באמצעות אונר"א ובין אם דרך מנגנון חלופי.

בינתיים, עיני הקהילה הבין־לאומית נשואות לוושינגטון – שם ייקבע אם ישראל תישאר בודדה במאבקה נגד אונר"א, או שתצליח לגייס תמיכה במהלך להחלפת הסוכנות בגוף חדש.