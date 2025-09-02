כיכר השבת
"עם יכולות מתקדמות"

מפתיע במיוחד: כך שוגר לווין 'אופק 19' מישראל - לעבר החלל | התיעוד הדרמטי

משרד הביטחון, צה״ל והתעשייה האווירית שיגרו בהצלחה את הלווין ׳אופק 19׳ לעבר החלל | השיגור בוצע באמצעות משגר לוויינים מסוג "שביט", משדה ניסויים במרכז (בעולם, צבא)

תיעוד משיגור הלווין לפני זמן קצר

תושבי מרכז הארץ הופתעו לגלות הערב (שלישי) כי משרד הביטחון, צה"ל והתעשייה האווירית שיגרו בהצלחה הלילה - בסמוך לשעה 22:30 את הלוויין ׳אופק 19׳ לחלל. השיגור בוצע באמצעות משגר לוויינים מסוג "שביט", משדה ניסויים במרכז הארץ.

בהודעת משרד הביטחון נאמר כי הלוויין ׳אופק 19׳ הינו לוויין תצפית מכ"מי בעל יכולות מתקדמות. עם כניסתו למסלול סביב כדור הארץ, יעבור הלוויין סדרת בדיקות המיועדות לאימות תקינותו ורמת ביצועיו.

בנוסף נאמר כי "תכנית החלל הביטחונית מובלת על ידי מנהלת החלל במפא״ת ושותפים בה גורמים שונים מצה״ל, בהם יחידה 9900 באגף המודיעין וחיל האוויר".

בסיום ההודעה נאמר כי "התעשייה האווירית פיתחה וייצרה את הלוויין והמשגר כקבלן הראשי של הפרויקט. חטיבת מערכות טילים וחלל, באמצעות מפעל 'חלל', הובילה את הפרויקט בשיתוף עם חטיבת 'אלתא' שייצרה את המטע״ד ועם מפעל מל״מ שהוביל את פיתוח המשגר יחד עם החברות 'תומר' ו'רפאל' שייצרו את מנועי טיל השיגור".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר