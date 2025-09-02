תושבי מרכז הארץ הופתעו לגלות הערב (שלישי) כי משרד הביטחון, צה"ל והתעשייה האווירית שיגרו בהצלחה הלילה - בסמוך לשעה 22:30 את הלוויין ׳אופק 19׳ לחלל. השיגור בוצע באמצעות משגר לוויינים מסוג "שביט", משדה ניסויים במרכז הארץ.

בהודעת משרד הביטחון נאמר כי הלוויין ׳אופק 19׳ הינו לוויין תצפית מכ"מי בעל יכולות מתקדמות. עם כניסתו למסלול סביב כדור הארץ, יעבור הלוויין סדרת בדיקות המיועדות לאימות תקינותו ורמת ביצועיו.

בנוסף נאמר כי "תכנית החלל הביטחונית מובלת על ידי מנהלת החלל במפא״ת ושותפים בה גורמים שונים מצה״ל, בהם יחידה 9900 באגף המודיעין וחיל האוויר".

בסיום ההודעה נאמר כי "התעשייה האווירית פיתחה וייצרה את הלוויין והמשגר כקבלן הראשי של הפרויקט. חטיבת מערכות טילים וחלל, באמצעות מפעל 'חלל', הובילה את הפרויקט בשיתוף עם חטיבת 'אלתא' שייצרה את המטע״ד ועם מפעל מל״מ שהוביל את פיתוח המשגר יחד עם החברות 'תומר' ו'רפאל' שייצרו את מנועי טיל השיגור".