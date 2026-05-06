גורם ישראלי בכיר מסר הצהריים (רביעי) לסוכנות הידיעות רויטרס, כי ישראל לא הייתה מודעת לעסקה אפשרית בין ארצות הברית לאיראן, ונערכה להמשך הלחימה. הדברים מגיעים על רקע דיווחים אמריקאיים על התקדמות במשא ומתן עם טהראן, אך הנשיא טראמפ עצמו הביע ספקנות לגבי האפשרות לחתום על הסכם בטווח הקרוב.

בראיון לעיתון ניו יורק פוסט, הבהיר טראמפ כי "זה מוקדם מדי" להתכונן לחתימה על הסכם עם איראן. כשנשאל אם מוטב לצוות העיתון לשלוח כתב לפקיסטן לקראת סבב אפשרי נוסף של שיחות מו"מ, השיב הנשיא האמריקאי בתשובה חד-משמעית: "אינני חושב". עם זאת, גורמים אמריקאים מסרו מוקדם יותר לרשת Axios כי הצדדים מגבשים מזכר הבנות קצר, בן עמוד אחד בלבד, שנועד לשים סוף ללחימה ולהוות מסגרת למשא ומתן מפורט יותר על תוכנית הגרעין בהמשך. גם מקור פקיסטני אישר את הדברים לסוכנות הידיעות רויטרס, מה שמצביע על כך שהמו"מ אכן מתנהל, אך עדיין רחוק מהשלמה. מטהראן הגיעו אותות סותרים. דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאא'י, מסר לסוכנות הידיעות האיראנית ISNA כי ההצעה האמריקנית עדיין נבחנת באיראן וכי התשובה להצעה תועבר לפקיסטן לאחר שתסוכם. עוד דווח ב-ISNA כי ההצעה שעליה דווח באתר Axios היא "שאפתנית ולא מציאותית", וכי סעיפים בה נדחו בתוקף על ידי בכירים איראנים בימים האחרונים.

על פי הפרטים שפורסמו בתקשורת האמריקאית, ההסכם המתגבש כולל התחייבות איראנית להקפאה של העשרת אורניום, לצד הסכמה אמריקאנית להסרת סנקציות ולשחרור מיליארדי דולרים מכספים איראניים מוקפאים. אולם הפער בין הדיווחים האמריקאיים לבין התגובות האיראניות מלמד כי הדרך להסכם עדיין ארוכה.

בינתיים, הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר הבהיר היום במהלך ביקור בדרום לבנון כי "יש לנו עוד שורת מטרות באיראן - מוכנות לתקיפה". הדברים מצביעים על כך שישראל ממשיכה להיערך לתרחישים צבאיים, ללא קשר למו"מ המתנהל בין וושינגטון לטהראן.

גורמים בכירים בוושינגטון מסרו כי הנשיא טראמפ פרסם אולטימטום דרמטי לאיראן, בו הבהיר כי אם איראן לא תסכים למוסכם - "ההפצצות יתחילו ברמה ובעוצמה גבוהות בהרבה". האיום מגיע על רקע הלחץ הכבד המופעל על הנשיא האמריקאי מצד יועצים חיצוניים לבחור באופציה הצבאית.