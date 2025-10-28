דוח חדש לשנת 2025 של הברית העסקית ארצות הברית–ישראל (USIBA) חושף את עוצמת ההשפעה של החברות שהוקמו על ידי יזמים ישראלים על כלכלת ניו יורק. לפי הנתונים, אותן חברות תרמו השנה תרומה כלכלית מרשימה בהיקף גולמי של 19.5 מיליארד דולר, וממשיכות לבסס את מעמדן ככוח מניע בכלכלה המקומית.

המחקר, המהווה עדכון לדוח מ-2019, זיהה 648 חברות ישראליות פעילות במדינת ניו יורק, המשפיעות לא רק בהיבט הפיננסי אלא גם בהיבט החברתי והתעסוקתי. בשנת 2024 לבדה, חברות אלו יצרו 57,145 משרות חדשות, והניבו שכר כולל של 8.6 מיליארד דולר. תרומתן לערך המוסף של הכלכלה המקומית נאמדת בכ-13.3 מיליארד דולר.

בלב הפעילות נמצאת כמובן עיר ניו יורק, המהווה מוקד מרכזי לחברות טכנולוגיה ישראליות. בעיר לבדה פועלות 590 חברות שהוקמו על ידי ישראלים, אשר סיפקו כ-50,648 משרות ותמכו ביצירת תפוקה כלכלית ברוטו של 17.9 מיליארד דולר בשנת 2024. מתוך אלה, כמעט 30 אלף משרות נוצרו ישירות על ידי חברות ישראליות.

אהרון קפלוביץ, נשיא USIBA, סיכם את הממצאים באומרו כי "המייסדים הישראלים ממשיכים להיות מרכיב חיוני בכלכלת ניו יורק. הם לא רק יוצרים מקומות עבודה ומזרימים הכנסות לקהילות המקומיות – הם מניעים קדימה את כלכלת החדשנות של המדינה."