משטרת בריטניה הודיעה בצהריים על פריסת כוחות אבטחה מתוגברים סביב שגרירות ישראל בלונדון, בעקבות אירוע ביטחוני חריג הכולל דיווחים על הימצאות חומר מסוכן אפשרי במתחם או בקרבתו.

כוחות מיוחדים של משטרת המטרופולין, ובתוכם יחידות המיומנות בהערכת חומרים מסוכנים ויחידות ללוחמה בטרור, הוקפצו לזירה ופתחו בחקירה דחופה.

במסגרת המבצע הביטחוני, הרשויות הורו על סגירת גני קנזינגטון, היכן שממוקמת השגרירות, לכניסת אזרחים למשך היום, במטרה לאפשר לכוחות לבצע סריקות נרחבות ולאסוף ממצאים ללא הפרעה.

התקרית החלה להתגלגל בשעות הלילה, לאחר שברשתות החברתיות הופץ סרטון על ידי ארגון טרור מוסלמי בשם אסחאב אל-ימין, הפועל באירופה וככל הנראה מוכוון על ידי משמרות המהפכה האיראניים.

בסרטון נטען כי שמו להם למטרה את מבנה השגרירות הישראלית וכי תקפו אותו באמצעות כלי טיס בלתי מאוישים אשר נשאו עליהם חומרים מסוכנים. החשד התגבר לאחר שכוחות האבטחה אכן איתרו מספר חפצים זנוחים שהושלכו בסביבת המבנה.

השילוב בין הסרטון המאיים לבין הממצאים בשטח חייב את רשויות האכיפה בבריטניה להתייחס לאירוע במלוא הרצינות ולהפעיל את הפרוטוקול המחמיר ביותר לאבטחת נציגויות דיפלומטיות.

למרות הבהלה הראשונית והנוכחות המשטרתית המסיבית באזור, משטרת לונדון פרסמה הודעת הרגעה רשמית המבהירה כי נכון לשלב זה מדובר באיומים שלא מומשו בפועל.

בהצהרת המשטרה הודגש כי השגרירות לא הותקפה, לא נגרם כל נזק למבנה או לאנשי הצוות, וכי ההערכה המקצועית היא שאין סיכון מוגבר לביטחון הציבור. הכוחות צפויים להישאר פרוסים באזור כצעד מניעתי עד להשלמת כלל הבדיקות.

ממשרד החוץ נמסר: "נבדק חשד לאירוע בטחוני בפארק הסמוך לשגרירות ישראל בלונדון. יובהר כי לכל עובדי השגרירות שלום וכי השגרירות לא הותקפה".