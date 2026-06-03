טראמפ מאשר: "אכן קיללתי את נתניהו; כנראה אפגש עם חמינאי"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אישר היום (רביעי) כי 'שיחת הקללות' עם נתניהו אכן התקיימה, וכי הוא אכן כינה את נתניהו "**** משוגע".

נשיא ארה"ב נשאל היום בפודקאסט של ה'ניו יורק פוסט' אם אכן כינה את נתניהו "משוגע", וענה:

"אכן, אמרתי את זה. לא הייתי אומר שכעסתי, הייתי קצת מוטרד. הוא כל הזמן נלחם עם לבנון... את יודעת, בשלב מסוים אמרתי שאנחנו הולכים לעצור את זה."

"הייתי מוטרד ממה שקורה עם לבנון", הסביר טראמפ את המניע מאחורי השיחה החריגה עם מי שהפך לחברו.

עם זאת, טראמפ הדגיש את חיבתו ל"ביבי", כפי שהוא מכנה את ראש הממשלה.

"עבדנו מצוין יחד, אני מאוד אוהב את ביבי ואני עובד מצוין איתו", אמר הנשיא האמריקני.

הנשיא הוסיף כי איראן הסכימה שלא יהיה לה נשק גרעיני, הצהרה שאין בה שום חידוש משום שהאיראנים חוזרים עליה מאז ומתמיד.

הנשיא התפאר בכך ש"האייתולה חמינאי" מעורב בשיחות, ואף אמר "הייתי רוצה לפגוש אותו" וכי "כנראה אפגש איתו בשלב מסוים", עם האיש שאביו חוסל על ידי צבאו של הנשיא טראמפ. "הם מכבדים אותו מאוד", אמר טראמפ על יחס האיראנים למוג'תבא.

הנשיא אמר כי "עוד לא זכיתי להיפגש עם האייתולה. הוא לא במצב טוב, חסרים לו חלקי גוף רבים".

הוויכוח בין ארה"ב לאיראן עוסק כעת בשני פרמטרים עיקריים - העשרת אורניום על אדמת איראן והאורניום שכבר מועשר לרמה גבוהה, על כך האיראנים מסרבים להתחייב לדבר.