החברה הישראלית שורש (SOURCE Tactical Gear), המתמחה בפתרונות טקטיים, זכתה במכרז משמעותי של משרד הפנים האיטלקי לאספקת ציוד הגנה. כך דיווח אתר החדשות הביטחוני “ישראלדיפנס”.

שורש תספק כ-15,000 אפודי הגנה בליסטיים שפותחו במיוחד לנשים עבור כוחות הקרביניירי האיטלקי, בשווי כולל של 8,685,000 אירו.

מדובר בפריצת דרך בפיתוח ציוד הגנה לשוטרות: האפודים עוצבו גם בהתאם לאנטומיה הנשית ומציעים כיסוי בליסטי מלא מבלי לפגוע בנוחות ובארגונומיה. העיצוב המותאם, יחד עם חיתוכים ארגונומיים, מבטיח התאמה מיטבית והגנה מרבית, הכוללת מיגון בליסטי ונגד דקירות.

חידושים בשימוש צה"ל וצבאות זרים

לפי אותו דיווח, במקביל לזכייה באיטליה, שורש חשפה פיתוחים חדשים נוספים, בהם ביגוד קרבי משולב מיגון (ACCS).

מערכת ה-ACCS משלבת מיגון בליסטי בתוך בד המדים עצמו, כולל הגנת צוואר, ומציעה עמידות ללהבות ונידוף לחות. המדים המתקדמים נמצאים כבר בשימוש מבצעי בצה"ל ובצבאות זרים.

כמו כן, חשפה החברה קו פאוצ'ים לגישה מהירה (ACS), המיועד להעניק גישה מהירה ובטוחה (באמצעות יד אחת) לאמצעי לחימה כמו רימונים ומחסניות.

בנוסף, דווח כי חברת מרום דולפין הישראלית זכתה בחוזה נפרד לאספקת 500 קסדות בליסטיות ליחידת התגובה המהירה של משטרת איטליה (UOPI), בשווי של 381,900 אירו.