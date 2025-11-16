כיכר השבת
חדשנות ביטחונית בהגנה

8.7 מיליון אירו: חברה ישראלית תספק 15,000 אפודים בעיצוב מיוחד לאיטליה

הזכייה במכרז האיטלקי של חברת שורש היא בזכות פיתוח אפודים ארגונומיים המותאמים גם ללוחמות • שורש: "המשימה שלנו היא לתרגם משוב מהשטח ליתרונות מבצעיים" • במקביל: חברת מרום דולפין זכתה בחוזה לקסדות למשטרת איטליה (בעולם)

לוחמי הקומנדו בדרום לבנון (צילום: אתר צה"ל)

החברה הישראלית שורש (SOURCE Tactical Gear), המתמחה בפתרונות טקטיים, זכתה במכרז משמעותי של משרד הפנים האיטלקי לאספקת ציוד הגנה. כך דיווח אתר החדשות הביטחוני “ישראלדיפנס”.

שורש תספק כ-15,000 אפודי הגנה בליסטיים שפותחו במיוחד לנשים עבור כוחות הקרביניירי האיטלקי, בשווי כולל של 8,685,000 אירו.

מדובר בפריצת דרך בפיתוח ציוד הגנה לשוטרות: האפודים עוצבו גם בהתאם לאנטומיה הנשית ומציעים כיסוי בליסטי מלא מבלי לפגוע בנוחות ובארגונומיה. העיצוב המותאם, יחד עם חיתוכים ארגונומיים, מבטיח התאמה מיטבית והגנה מרבית, הכוללת מיגון בליסטי ונגד דקירות.

חידושים בשימוש צה"ל וצבאות זרים

לפי אותו דיווח, במקביל לזכייה באיטליה, שורש חשפה פיתוחים חדשים נוספים, בהם ביגוד קרבי משולב מיגון (ACCS).

מערכת ה-ACCS משלבת מיגון בליסטי בתוך בד המדים עצמו, כולל הגנת צוואר, ומציעה עמידות ללהבות ונידוף לחות. המדים המתקדמים נמצאים כבר בשימוש מבצעי בצה"ל ובצבאות זרים.

כמו כן, חשפה החברה קו פאוצ'ים לגישה מהירה (ACS), המיועד להעניק גישה מהירה ובטוחה (באמצעות יד אחת) לאמצעי לחימה כמו רימונים ומחסניות.

בנוסף, דווח כי חברת מרום דולפין הישראלית זכתה בחוזה נפרד לאספקת 500 קסדות בליסטיות ליחידת התגובה המהירה של משטרת איטליה (UOPI), בשווי של 381,900 אירו.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר