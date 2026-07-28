צונאמי בפתח? רעידת אדמה מפלצתית בעוצמה 7.1 טלטלה את יפן 

ריעדת אדמה ביפן ( צילום: מסך )

רעידת אדמה חזקה בעוצמה 7.1 הכתה הבוקר (שלישי) את מחוז קומאמוטו שבאי קיושו בדרום יפן, והובילה לפרסום אזהרת צונאמי, להפסקות חשמל נרחבות, לשיבושים בתחבורה ולפציעתם של לפחות 50 בני אדם.

הרעש התרחש מעט לפני השעה 16:30 לפי השעון המקומי. מוקד רעידת האדמה היה בעומק רדוד של כ-9 קילומטרים בלבד, נתון שהגביר את עוצמת הטלטלה שהורגשה באזור. תושבים דיווחו כי הרעידה נמשכה כדקה, ובתיעודים ששודרו בטלוויזיה היפנית נראו שריפות ועשן במספר מוקדים.

אזהרת צונאמי ביפן יותר מ-150 אלף איש פונו מבתיהם - צילום: רשתות חברתיות אזהרת צונאמי ביפן יותר מ-150 אלף איש פונו מבתיהם | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:25

מיד לאחר הרעש פרסמה הסוכנות המטאורולוגית של יפן אזהרת צונאמי לחופי ים אריאקה וים יאצושירו, עם חשש לגלים גובהים ביותר. העיניים היפות בעולם: השבט חשף סוד גנטי בן מאות שנים דני שפיץ | 12:09 אילון מאסק הגיב בשתי מילים אחרי שאיבד 750 מיליארד דולר אריה רוזן | 12:13 ראש ממשלת יפן, סנאה טאקאיצ'י, קראה לתושבים להתרחק מקו החוף והודיעה כי הוקם צוות חירום מיוחד לאיסוף מידע, הערכת הנזקים ותיאום פעולות ההצלה. בהמשך היום הוסרה אזהרת הצונאמי לאחר שלא נצפו גלים חריגים. על פי הרשויות, יותר מ-150 אלף בני אדם קיבלו הוראה להתפנות למרכזי קליטה מחשש לרעידות נוספות ולמפולות קרקע. הסוכנות המטאורולוגית הזהירה כי בימים הקרובים, ובעיקר במהלך היומיים-שלושה הקרובים, קיים סיכון לרעידות משנה חזקות.

אזהרת צונאמי ביפן יותר מ-150 אלף איש פונו מבתיהם - צילום: רשתות חברתיות אזהרת צונאמי ביפן יותר מ-150 אלף איש פונו מבתיהם | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:43

רעידת האדמה גרמה לנזקים משמעותיים ברחבי המחוז. כבישים וגשרים נפגעו, סדקים גדולים נפערו בכבישים ראשיים, קרונות רכבת משא ירדו מהפסים, וחלק ממבנים ציבוריים ומסחריים ניזוקו. באחד ממרכזי הקניות של רשת AEON דווח אף על פיצוץ, ובאזורים נוספים פרצו שריפות.

יותר מ-40 אלף בתים נותקו מאספקת החשמל, וחברות הסלולר KDDI ודוקומו דיווחו על שיבושים ברשתות התקשורת בעקבות הפסקות החשמל והפגיעה בתשתיות.

אזהרת צונאמי ביפן יותר מ-150 אלף איש פונו מבתיהם - צילום: רשתות חברתיות אזהרת צונאמי ביפן יותר מ-150 אלף איש פונו מבתיהם | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:48

גם התחבורה נפגעה באופן משמעותי. רכבות השינקנסן המהירות ורכבות מקומיות הושבתו לצורך בדיקות בטיחות, מסלול ההמראה בשדה התעופה קומאמוטו נסגר וכל הטיסות בוטלו או הוסטו לשדות תעופה אחרים.

חברות גדולות הפועלות באזור, ובהן יצרנית השבבים TSMC, וכן סוני ופוג'יפילם, פינו עובדים ממפעליהן כאמצעי זהירות עד להשלמת בדיקות הבטיחות.

במקביל מסרה רשות הפיקוח הגרעיני של יפן כי לא אותרו חריגות או נזקים בתחנות הכוח הגרעיניות הסמוכות, ובהן איקטה, גנקאי וסצומאסנדאי. גם משרד ההגנה היפני שיגר מטוסים לאזור כדי לסייע בהערכת הנזקים.

אזהרת צונאמי ביפן יותר מ-150 אלף איש פונו מבתיהם - צילום: רשתות חברתיות אזהרת צונאמי ביפן יותר מ-150 אלף איש פונו מבתיהם | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:20

רעידת האדמה החזירה לתושבים זיכרונות קשים מאסון קומאמוטו בשנת 2016, שבו נהרגו 275 בני אדם, אלפים נפצעו ועשרות אלפי מבנים ניזוקו. גם הפעם דווח כי חלקים מחומות טירת קומאמוטו ההיסטורית קרסו בעקבות הרעש.

הרשויות ממשיכות להעריך את היקף הנזק, ומבקשות מהציבור להישמע להנחיות, להימנע מהגעה לחופים ולהיערך לאפשרות של רעידות משנה בימים הקרובים.