שיא של מקרי מוות מעבודת יתר: ממשלת יפן דורשת לעבוד עוד יותר

בעוד שמספר מקרי המוות והתחלואה כתוצאה מעבודת יתר ביפן שובר שיאים, הממשלה היפנית יוצאת בהנחיה שמותירה את המומחים והעובדים המומים: דווקא כעת, כשהמדינה מנסה למנוע את תופעת ה"קארושי" (מוות מעבודת יתר), היא מקדמת מהלך להקלה במגבלות על שעות העבודה הנוספות.

הדרמה החלה כאשר ראש הממשלה, סנאה טקאיצ'י, הורתה לשר העבודה לבחון את הסרת התקרה הקיימת על שעות נוספות. מדובר בצעד מפתיע במיוחד, שכן התקרה הנוכחית – "פחות מ-100 שעות נוספות בחודש" – נקבעה בעצמה על סמך ה"קו האדום" שמעבר לו הסיכון למוות עולה דרמטית.

בנאום הניצחון שלה, טקאיצ'י לא הותירה מקום לספק לגבי הלך הרוח החדש כשהצהירה: "אני עצמי זונחת את הרעיון של איזון בין עבודה לחיים הפרטיים", והוסיפה את המנטרה שהפכה למילת השנה ביפן: "לעבוד, לעבוד, לעבוד, לעבוד ולעבוד".

ההנחיה "המוזרה" הזו מגיעה בעיצומו של משבר:

בשנת 2024 נרשם שיא של 1,304 מקרים שהוכרו כתאונות עבודה הקשורות לעומס נפשי וגופני, מתוכם 152 הסתיימו במוות. הממשלה הנחתה לאחרונה 42 חברות ענק לגבש תוכניות למניעת מוות מעבודה, אך בו-זמנית היא דוחפת לרפורמות של "עבודה לפי שיקול דעת", שעלולות להוביל לעבודה ללא הגבלה וללא תשלום נוסף.

הסיבה הרשמית למהלך היא מחסור חמור בידיים עובדות והרצון להגביר את הפריון, אך המבקרים מזהירים מפני אסון. עורכי דין ומשפחות שיקיריהן מתו מעבודה טוענים כי הממשלה חוזרת ל"רוחניות של הקרבה עצמית" שעלולה למחוק שנים של הישגים בהגנת העובד.

בעוד שהמעסיקים מברכים על הגמישות, העובדים היפנים מוצאים את עצמם במלכוד: מצד אחד הממשלה דורשת מהחברות לשמור על חייהם, ומצד שני היא מעודדת אותם לשכוח מהבית ולהתמסר לשעון העבודה. האם יפן תצליח להגביר את התחרותיות מבלי לשלם בחיי אדם?