ממדאני ( צילום: שאטרסטוק )

העימות שנערך הלילה (בין רביעי לחמישי) לקראת הבחירות לראשות ניו יורק, התפתח לקרב מילולי על יחסה של העיר לקהילה היהודית ולמדינת ישראל. המועמד הדמוקרטי זוהראן ממדאני, שנחשב למוביל בסקרים, ניסה להציג קו מפייס כלפי הקהילה היהודית, בעוד יריבו העצמאי, המושל לשעבר אנדרו קואומו, תקף אותו בחריפות והאשים אותו בעידוד שיח עוין כלפי יהודים.

ממדאני, שנולד לאב מוסלמי ולאם הינדית והפך בשנים האחרונות לדמות בולטת באגף הפרוגרסיבי של המפלגה הדמוקרטית, הדגיש במהלך העימות כי הוא "מחויב לביטחונם של כל תושבי העיר – יהודים, מוסלמים ונוצרים כאחד". לדבריו, "יש להבטיח שכל ילד בניו יורק יכיר את ההיסטוריה היהודית, את תרומתה של הקהילה לחיי העיר ואת היופי שבמסורת היהודית".

המכתב באידיש למען ממדאני ( צילום: מהרשתות )

כמה שעות לפני העימות ניסה ממדאני לחזק את הקשר עם הציבור החרדי, כששיגר לקהילות מכתב ביידיש תחת הכותרת "עיר של שלום וצדק". המכתב קרא לשיתוף פעולה אזרחי ותרבותי, אך דווקא עורר גל התנגדות: למעלה מ־650 רבנים מרחבי ארצות הברית חתמו על מכתב אזהרה חריף, שבו נטען כי בחירתו של ממדאני "עלולה לפגוע בביטחונם ובכבודם של יהודים בכל רחבי המדינה".

בתגובה, ארגון יהודי ליברלי בשם "מענטשעס למען ממדאני" פרסם מכתב תמיכה שבו הדגיש כי המועמד "מתנגד לאלימות ומתחייב לשמור על ביטחון הקהילה היהודית". לטענת הארגון, ההתקפות נגדו נובעות מ"פחדים ישנים ודעות קדומות".

קואומו, שנכנס למירוץ כעצמאי לאחר פרישתו מהמפלגה הדמוקרטית, הציב את הסוגיה היהודית בלב העימות. הוא האשים את יריבו כי סירב לגנות את הסיסמה "Globalize the Intifada" וטען כי הדבר מעיד על חוסר רגישות כלפי העלייה באירועים האנטישמיים בעיר. לדבריו, "יש כיום פחד אמיתי בקרב יהודי ניו יורק – והעיר זקוקה למנהיג שמגן על כל קהילה, לא למי שמצדיק רטוריקה קיצונית".

הדיון על ישראל, אף שלא נגע ישירות למדיניות חוץ, שימש מפתח לשיח רחב יותר על ביטחון הקהילה היהודית, על גבולות האקטיביזם הפוליטי ועל מקומה של הדת בזירה הציבורית. ממדאני הקפיד להימנע מאזכורים ישירים של ישראל, ואילו קואומו ניסה להציגו כמי שמעדיף שתיקה במקום שבו נדרשת עמדה ברורה.

למרות שהפרשנים בארה"ב העניקו את יתרון הרושם לעימות לקואומו, הסקרים העדכניים ממשיכים להראות פער קטן אך יציב לטובת ממדאני.

עבור הקהילה היהודית המשמעות כפולה: מצד אחד, מועמד מוביל שנאלץ להתחייב פומבית לשמירה על ביטחון וחינוך יהודי; מצד שני, עלייה במתח הציבורי סביב שאלת הנאמנות, הזהות והשיח האנטי־ישראלי שמפלג את הקהילות היהודיות בעיר.