גורם בכיר בכוחות הכורדים בסוריה מתח ביקורת חריפה על התנהלות ישראל, על רקע הודעת הגינוי שפרסם שר החוץ גדעון סער בנוגע לתקיפות של כוחות המשטר הסורי באזור חלב. דבריו של הגורם הובאו הבוקר (שישי) בחדשות כאן רשת ב’.

העימותים בין השלטון הסורי לבין המיעוט הכורדי בצפון המדינה הולכים ומחריפים בימים האחרונים, בעקבות תקיפות של כוחות המשטר באזור חלב. סער פרסם אמש הודעה שבה קרא לקהילה הבין־לאומית לפעול נגד המתקפות, זאת יומיים בלבד לאחר חידוש השיחות בין ישראל לשלטון בדמשק, בתיווך אמריקני.

בקרב הכוחות הכורדים מבהירים כי הגינוי הישראלי אינו מספק. לדברי הגורם הבכיר, בכל פעם שמתקדמות שיחות בין ישראל לשלטון הסורי, המשטר מגביר את הלחץ על מיעוטים במדינה.

“בעבר אלה היו הדרוזים, ועכשיו הכורדים”, אמר. “אנחנו מודים לשר החוץ סער על עמדותיו, אבל בשטח ישראל לא נותנת כלום. אנחנו עומדים בפני טבח – אז מה התועלת בהצהרות?”

לדבריו, ישראל נדרשת לעבור משלב ההצהרות לפעולה ממשית בזירה הבין לאומית. “נדרשים צעדים מעשיים. ישראל צריכה להתנות הגנה אמיתית על המיעוטים מול המשטר הסורי – לא רק במילים”.