כיכר השבת
דרמה בסוריה

הכורדים מאשימים את ישראל: מקדמים שיחות עם דמשק – ואנחנו בדרך לטבח

לאחר גינוי שר החוץ גדעון סער לתקיפות באזור חלב, גורם בכיר בכוחות הכורדים בסוריה מותח ביקורת חריפה: “הצהרות לא עוצרות טנקים; נדרשים צעדים בינלאומיים ממשיים” (חדשות)

לוחמי פשמארגה (צילום: שאטרסטוק)

גורם בכיר בכוחות הכורדים ב מתח ביקורת חריפה על התנהלות ישראל, על רקע הודעת הגינוי שפרסם שר החוץ בנוגע לתקיפות של כוחות המשטר הסורי באזור חלב. דבריו של הגורם הובאו הבוקר (שישי) בחדשות כאן רשת ב’.

העימותים בין השלטון הסורי לבין המיעוט הכורדי בצפון המדינה הולכים ומחריפים בימים האחרונים, בעקבות תקיפות של כוחות המשטר באזור חלב. סער פרסם אמש הודעה שבה קרא לקהילה הבין־לאומית לפעול נגד המתקפות, זאת יומיים בלבד לאחר חידוש השיחות בין ישראל לשלטון בדמשק, בתיווך אמריקני.

בקרב הכוחות הכורדים מבהירים כי הגינוי הישראלי אינו מספק. לדברי הגורם הבכיר, בכל פעם שמתקדמות שיחות בין ישראל לשלטון הסורי, המשטר מגביר את הלחץ על מיעוטים במדינה.

“בעבר אלה היו הדרוזים, ועכשיו הכורדים”, אמר. “אנחנו מודים לשר החוץ סער על עמדותיו, אבל בשטח ישראל לא נותנת כלום. אנחנו עומדים בפני טבח – אז מה התועלת בהצהרות?”

לדבריו, ישראל נדרשת לעבור משלב ההצהרות לפעולה ממשית בזירה הבין לאומית. “נדרשים צעדים מעשיים. ישראל צריכה להתנות הגנה אמיתית על המיעוטים מול המשטר הסורי – לא רק במילים”.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר