המשבר ההומניטרי בקייב מחריף: אחרי מתקפה רוסית מסיבית על תשתיות האנרגיה של הבירה, לפחות חצי מהעיר נותרו ללא חימום, בזמן שהטמפרטורות בחוץ צונחות למינוס 18 עד מינוס 20 מעלות. בנוסף, מדווחים בעיר על הפסקות מים נרחבות ועל עומס כבד על מערכות החשמל.

בעקבות המצב, נשקלה האפשרות לדחות את החזרה ללימודים, אולם בפועל, הורים ללא חימום בבית, העדיפו לשלוח את ילדיהם למוסדות החינוך, שם פועלים מערכות חימום.

העירייה הודיעה כי שירותי החירום פועלים במתכונת חירום מלאה. עובדי התשתיות מפעילים תחנות חימום ניידות כדי לספק מערכות חימום למוסדות חיוניים, בהם מרכזים רפואיים, מחלקות יולדות ומרכזים קהילתיים, בעוד צוותי האנרגיה מנסים לשקם את אספקת החשמל והחום לבתי התושבים.

ראש העיר קייב מסר כי התקיפה המשולבת הייתה מהכואבות ביותר שנרשמו עד כה, ופגעה ישירות במתקני התשתית הקריטיים של הבירה. לדבריו, "מי שיכול לצאת זמנית מהעיר למקום שבו יש חשמל וחימום – מומלץ שיעשה זאת".

במחוז קייב חיים מיליוני תושבים, ורבים מהם מצויים כעת בעלטה ובקור קיצוני. גורמי רווחה מזהירים מפני סכנה ממשית לחיי רבבות, במיוחד קשישים, ילדים ותושבים ללא גישה לגנרטורים.

לפי דיווחים באוקראינה, הייתה פגיעה של הטיל הבליסטי החדש "אורשניק", כחלק מגל תקיפות רחב היקף שכלל מאות כטב"מים ועשרות טילים לעבר יעדים ברחבי המדינה. בקייב נהרגו לפחות ארבעה בני אדם.

בבתי הכנסת ובמוסדות החינוך היהודיים קיבלו בימים האחרונים אספקת דלק להפעלת הגנרטורים וכן ציוד חירום מציל חיים, על ידי רשת חב"ד באוקראינה (JRNU) שמפעילה מבצע חירום להצלת חיי יהודים וקהילות בקייב ובערים נוספות.

בנוסף, ליהודים ללא חימום הוצא להתפנות לכפר החינוך 'אור אבנר' בז'יטומיר, שם פועלות מערכות החימום. "ישנם תושבים שנמצאים במצב בלתי נסבל בביתם וסובלים מקור עז ומעלטה בכל לילה", אומר אחד מרבני קייב, "הסיוע הזה הוא ממש מציל חיים בכל מובן המילה. השילוב של מצב המלחמה עם הקור הנורא, קטסטרופלי, ואנחנו מתפללים לימים יפים יותר".

הרב שמחה לבנהרץ, משלוחי חב"ד בעיר הבירה, מוסיף כי "הקהילות היהודיות משמשות כנקודות חום ואור בערי אוקראינה. יהודים יכולים לבוא, לאכול, לשתות משהו חם, להטעין את המכשירים הסלולריים, לשבת בחדר חם".