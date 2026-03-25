כיכר השבת
נתפסו לא מוכנים

"אין לנו מיירטים": לבנון מגיבה לטיל איראני שהתפוצץ בשטחה

צבא לבנון התייחס לראשונה לטיל האיראני שהתפזר אתמול מעל שטח המדינה | "הטיל התפוצץ בגובה רב, דבר המצביע על כך שהיעד אליו כוון היה מחוץ לשטח לבנון", טענו (בעולם)

אילוסטרציה (צילום: אייל מרגולין\פלאש90)

צבא התייחס היום (רביעי) לראשונה בהודעה רשמית לטיל האיראני שהתפזר אתמול מעל שטח המדינה.

"הטיל שרסיסיו התפזרו אתמול בלבנון היה טיל בליסטי מונחה מדגם קאדר-110, מתוצרת , באורך של כ-16 מטרים ובטווח של כ-2,000 קילומטרים", נמסר בהודעה הצבאית.

על פי ההודעה, "הטיל הכיל מספר טילים קטנים יותר. הוא התפוצץ בגובה רב, דבר המצביע על כך שהיעד אליו כוון היה מחוץ לשטח לבנון". הצבא הלבנוני טען כי סיבת הפיצוץ הייתה תקלה טכנית או יירוט.

"בהקשר זה, פיקוד הצבא הלבנוני מדגיש כי אין משגרי יירוט בשטח לבנון", נאמר בסיום ההודעה.

כזכור, דוברת צה"ל בערבית, סא"ל אלה ואויה, חשפה אתמול כי שני טילים בליסטיים ששוגרו מאיראן לעבר ישראל - נפלו בשטח לבנון. 

"אמש שיגר משטר הטרור האיראני שני טילים לעבר מדינת ישראל - אשר נפלו בשטח לבנון" אמרה ואויה. "חיזבאללה, שמכנה את עצמו 'מגן לבנון' הוא בכלל מגן משטר הטרור האיראני".

"המציאות ברורה: חיזבאללה הקריב את תושבי לבנון בכניסה למלחמה בשל אינטרסים איראניים. והנה עכשיו, זה מגיע כבר לפגיעה ישירה של המשטר האיראני בתושבי לבנון" הוסיפה. "המסר ברור: איראן וחיזבאללה אינם מגנים על לבנון - הם פוגעים בה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר