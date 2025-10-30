השוד בלובר: פריצת דרך דרמטית בחקירה - חמישה נעצרו הלילה

התפתחות דרמטית בשוד הלובר: חמישה גברים נעצרו אמש (רביעי) באזור פריז, עשרה ימים לאחר הפריצה המתוקשרת שבמהלכה נגנבו שמונה תכשיטי יוקרה מהאוסף המלכותי של צרפת. כך הודיעה הבוקר פרקליטת פריז, לור בקואו, בראיון לרשת RTL.

לפי הדיווח, אחד מהעצורים נחשב יעד מרכזי של החוקרים ונמצא זמן רב תחת מעקב. "מדובר באדם שהיה במוקד תשומת הלב שלנו," אמרה בקואו. "ישנו ממצא DNA שמקשר אותו ישירות לגניבה שבוצעה." ארבעת האחרים, לדבריה, אינם חשודים ישירים במעשה אך עשויים "לספק מידע חשוב על השתלשלות האירועים".

המעצרים בוצעו במקומות שונים בבירה ובסביבתה, בהם גם באזור אוברווילייה שבסן-סן-דני. צוותי החקירה ערכו חיפושים נרחבים בבתים ובאתרים נוספים, אולם "החיפושים שנערכו במהלך הערב והלילה לא הובילו לאיתור השלל," ציינה בקואו. למרות זאת, היא הדגישה כי "החקירה מתקדמת, לבנה אחר לבנה, ומצטיירת תמונה ברורה יותר של מבצעי השוד".

השלל עצמו, שמוערך בכ-88 מיליון אירו וכולל תכשיטים נדירים מתקופת המלוכה הצרפתית, טרם נמצא. כפי שדווח בהרחבה ב'כיכר השבת', מדובר באחד ממקרי השוד הנועזים בהיסטוריה של צרפת, לאחר שקבוצת גנבים חדרה למוזיאון דרך חלון צדדי וגנבה את תכשיטי הכתר של צרפת.

התובעת הדגישה כי המעצרים האחרונים אינם תוצאה של עדויות שמסרו שני החשודים שנעצרו בשבת האחרונה, אלא נבעו מ"אלמנטים חדשים בתיק", לפי דברי הפרקליטות. שני הגברים שנעצרו קודם לכן, בשנות השלושים לחייהם, "הודו באופן חלקי במעורבותם" בפריצה, והוגשו נגדם כתבי אישום בגין "גניבה בנסיבות מחמירות ובאופן מאורגן" ו"קשירת קשר פלילי". אחד מהם הושם במעצר עד תום ההליכים, בעוד שהאישומים נגד השני טרם נחשפו במלואם.

בפריז מעריכים כי החקירה נכנסה לשלב מכריע. "החקירה מתהדקת ומתקרבת לחשיפת כל המעורבים," סיכמה בקואו, והוסיפה כי הרשויות נחושות להשיב את אוצרות הלובר האבודים לידי הציבור הצרפתי.