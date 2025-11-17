ביום שישי שעבר, זכתה המונה ליזה, היצירה המפורסמת ביותר בעולם, לתמונות חדשות שעיטרו את אחד הקירות הסובבים את תמונתה.

שני צעירים מבלגיה, ניל וסנה, שנוהגים להעלות לרשת סרטונים של מתיחות, הצליחו ביום שישי להחדיר למוזיאון הלובר דיוקן שציירו לעצמם ולתלות אותו באחד המקומות הרגישים ביותר במתחם, ממש ליד המונה ליזה.

הם סיפרו כי נכנסו למוזיאון בשעות אחר הצהריים כשהם מתערבבים בין המבקרים, וכשהגיעו לאולם המרכזי בקומה הראשונה, שבו מוצגים ציורים ונציאניים מהמאה השש עשרה, חיברו את הציור שלהם לקיר ועזבו לפני שמישהו מהאבטחה הספיק לעצור אותם.

לדבריהם, למחרת עודכן אחד מהם שהציור נשאר במקום גם לאחר שהלכו, והם מיהרו לצאת מהאזור מיד כשסיימו את הפעולה.

כדי להימנע מחשד בכניסה, השניים בנו מסגרת מצעצועי לגו שניתן לפרק ולהרכיב מחדש בלי לעורר תשומת לב.

הם הסתירו את החלקים בשקית קניות רגילה, עברו את הבדיקות בכניסה בלי קושי, ועם כניסתם פנימה השלימו את ההרכבה מחדש. מהרגע שנכנסו ועד שעזבו הם צילמו את כל הדרך, כולל הרגע שבו הציור נקבע על הקיר לצד יצירת המופת המפורסמת ביותר במוזיאון.

המעשה זכה להד רב במיוחד משום שהגיע פחות מחודש אחרי פרשת השוד מהגלריה המלכותית בלובר, אז נגנבו פריטי תכשיטים בשווי שמוערך בכשמונים ושמונה מיליון יורו.

שבעה בני אדם נעצרו מאז, ובהם שני חשודים שהואשמו בגניבה מאורגנת ובקשירת קשר פלילית, אך התכשיטים עדיין לא נמצאו.

הדאגה ממצב האבטחה התעצמה עוד יותר בעקבות דו״ח חריף שפרסם בתחילת החודש בית המשפט, שהאשים את הנהלת הלובר בכך שהזניחה את מערכי הביטחון לטובת פעילויות תצוגה וקדימות לפרויקטים בולטים. הדו״ח ציין שחסרות מצלמות מעקב חיוניות וכי הציוד הקיים אינו משודרג בזמן.