השראה מ"מאצ'בוקס": מגדל המכוניות המטורף של סינגפור

סינגפור ידועה בצפיפות האוכלוסין הגבוהה שלה, ובעיית המקום לא פסחה גם על אולמות התצוגה של מכוניות הספורט. גארי הונג, מנהל "אוטובאן מוטורס", מצא את הפתרון במקום הכי פחות צפוי: ביקור בחנות "טויס אר אס" עם בנו. הונג קיבל השראה מתצוגה אנכית של מכוניות צעצוע מסוג "מאצ'בוקס": והחליט להפוך את החזון למציאות בקנה מידה של מיליוני דולרים.

התוצאה היא מגדל זכוכית בגובה של כ-45 מטרים (150 רגל), המכיל כ-60 כלי רכב נוצצים. המבנה, שנחשב ל"מכונת המכירה למכוניות הגבוהה בעולם", מציג לראווה דגמים חדישים כמו למבורגיני אוונטדור ועד מכוניות אספנות נדירות כמו פרארי 512M. חלק מהמכוניות במגדל מוערכות בשווי של מעל 3 מיליון דולר כל אחת.

תהליך הרכישה נשמע ונראה בדיוני. לקוח המעוניין ברכב משתמש באפליקציה ייעודית שפותחה על ידי החברה. בלחיצת כפתור, המערכת האוטומטית מאתרת את הרכב שנבחר ומורידה אותו לקומת הקרקע. בזמן שהלקוח ממתין (בליווי צוות מקצועי), מוצג סרטון המציג את המכונית הנבחרת על גבי מסכים, עד להגעתה לנסיעת מבחן או למכירה.

מעבר לערך החדשני והתיירותי, המגדל הוכיח את עצמו כהצלחה עסקית כבירה. הונג דיווח כי מאז הקמת המבנה בדצמבר, המכירות זינקו בכ-30%. ההצלחה משכה את תשומת לבם של יזמי נדל"ן מרחבי העולם, המחפשים פתרונות יצירתיים לבעיות חניה במרכזים עירוניים צפופים.

כעת, הצוות של הונג עמל על רישום פטנטים לטכנולוגיה הייחודית, במטרה למכור אותה לעסקים בסין ובמדינות נוספות המתמודדים עם אתגרי ניהול מלאי ושטח. מה שהתחיל כפתרון פשוט למחסור במקום, הפך לסטנדרט חדש של יוקרה וחדשנות בעולם הרכב.