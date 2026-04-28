כיכר השבת
'עולם הזה' על מלא

השראה מ"מאצ'בוקס": מגדל המכוניות המטורף של סינגפור

מחפשים למבורגיני או בנטלי? בסינגפור הקימו מגדל זכוכית עצום בן 15 קומות שמתפקד כמכונת מכירה אוטומטית למכוניות היוקרה היקרות בעולם | הפתרון היצירתי למצוקת הנדל"ן הפך לאטרקציה עולמית שמשנה את הדרך בה 'אנחנו' קונים מכוניות על (חדשות בעולם)

מכירת רכבי יוקרה בסינגפור
מכירת רכבי יוקרה בסינגפור
מכירת רכבי יוקרה בסינגפור (צילום: רשתות חברתיות)

סינגפור ידועה בצפיפות האוכלוסין הגבוהה שלה, ובעיית המקום לא פסחה גם על אולמות התצוגה של מכוניות הספורט. גארי הונג, מנהל "אוטובאן מוטורס", מצא את הפתרון במקום הכי פחות צפוי: ביקור בחנות "טויס אר אס" עם בנו. הונג קיבל השראה מתצוגה אנכית של מכוניות צעצוע מסוג "מאצ'בוקס": והחליט להפוך את החזון למציאות בקנה מידה של מיליוני דולרים.

התוצאה היא מגדל זכוכית בגובה של כ-45 מטרים (150 רגל), המכיל כ-60 כלי רכב נוצצים. המבנה, שנחשב ל"מכונת המכירה למכוניות הגבוהה בעולם", מציג לראווה דגמים חדישים כמו למבורגיני אוונטדור ועד מכוניות אספנות נדירות כמו פרארי 512M. חלק מהמכוניות במגדל מוערכות בשווי של מעל 3 מיליון דולר כל אחת.

תהליך הרכישה נשמע ונראה בדיוני. לקוח המעוניין ברכב משתמש באפליקציה ייעודית שפותחה על ידי החברה. בלחיצת כפתור, המערכת האוטומטית מאתרת את הרכב שנבחר ומורידה אותו לקומת הקרקע. בזמן שהלקוח ממתין (בליווי צוות מקצועי), מוצג סרטון המציג את המכונית הנבחרת על גבי מסכים, עד להגעתה לנסיעת מבחן או למכירה.

מעבר לערך החדשני והתיירותי, המגדל הוכיח את עצמו כהצלחה עסקית כבירה. הונג דיווח כי מאז הקמת המבנה בדצמבר, המכירות זינקו בכ-30%. ההצלחה משכה את תשומת לבם של יזמי נדל"ן מרחבי העולם, המחפשים פתרונות יצירתיים לבעיות חניה במרכזים עירוניים צפופים.

כעת, הצוות של הונג עמל על רישום פטנטים לטכנולוגיה הייחודית, במטרה למכור אותה לעסקים בסין ובמדינות נוספות המתמודדים עם אתגרי ניהול מלאי ושטח. מה שהתחיל כפתרון פשוט למחסור במקום, הפך לסטנדרט חדש של יוקרה וחדשנות בעולם הרכב.

רכבי יוקרהסינגפוראטרקציותרץ ברשתמכוניות
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר