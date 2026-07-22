ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, נאלץ להודות הלילה (בין שלישי לרביעי) כי אין לו את הסמכות המשפטית לממש את איומו לעצור את ראש הממשלה בנימין נתניהו במהלך ביקורו הצפוי בעיר לרגל עצרת האו"ם בספטמבר הקרוב. האיום שהשמיע ממדאני בימים האחרונים עורר סערה דיפלומטית, אך כעת מתברר כי מדובר באיום חסר תוכן משפטי.

בסרטון שפרסם ממדאני, הוא המשיך לתקוף את ראש הממשלה הישראלי במילים חריפות. "יש סיבה לכך שבית הדין הפלילי הבינלאומי הוציא צו מעצר נגד נתניהו", טען ממדאני, והוסיף כי "מבחינה אנושית, הקדשנו דורות שלמים לבניית תפיסה משותפת לפיה ישנם פשעים חמורים כל כך, עד שהם פוגעים באנושות כולה".

ממדאני המשיך בהתבטאויות קשות נגד ישראל וכינה את נתניהו "האדריכל של רצח עם נוראי נגד העם הפלסטיני". לדבריו, "כל אדם, באמצעות עיניו, לבו ומצפונו, חייב להכיר בהרס שהוא המיט ולהבין שמקומו בפני בית דין".

"בחנו כל אפיק אפשרי"

ראש העיר הבהיר כי הממשל שלו בחן לעומק את האפשרות לאכוף את צו המעצר של בית הדין הפלילי הבינלאומי. "הממשל שלי בחן כל אפיק אפשרי, תחת החוק הקיים, כדי לקבוע אם עיריית ניו יורק תוכל לבצע את צו המעצר של בית הדין הפלילי הבינלאומי במידה ובנימין נתניהו יגיע לכאן", מסר ממדאני.

אולם לאחר הבדיקה המשפטית, נאלץ ממדאני להודות בכישלון. "די ברור שאין לנו את הסמכות המשפטית העצמאית לאכוף את הצו הזה", הודה ראש העיר בפומבי. ההודאה מהווה נסיגה משמעותית מהאיומים שהשמיע בימים האחרונים, כאשר טען כי ינסה למצוא דרך חוקית לעצור את ראש הממשלה הישראלי.

למרות ההודאה בחוסר הסמכות, ממדאני לא ויתר על התקפותיו. הוא קרא לממשל הפדרלי האמריקאי "להצטרף ל-ICC ולבצע את צו המעצר", והבהיר כי "בנימין נתניהו אינו רצוי בניו יורק, וכך גם אף פושע מלחמה אחר".