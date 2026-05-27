כיכר השבת
שני מתפללים נרצחו

דיווח במנצ'סטר: חשוד שמיני נעצר בחשד למעורבות בפיגוע הרצחני ביום כיפור

בלשי היחידה ללוחמה בטרור בבריטניה עצרו גבר בן 49 בסלפורד • החשוד נחקר בחשד לאי-מסירת מידע חיוני הנוגע לפעילות טרור | בפיגוע נרצחו שני מתפללים (בעולם)

זירת הפיגוע באנגליה (צילום: מהרשתות החברתיות לפי סעיף 27א)

רשת BBC דיווחה הלילה (בין שלישי לרביעי) כי בלשי היחידה ללוחמה בטרור בבריטניה עצרו חשוד שמיני במסגרת החקירה המתנהלת סביב הטרור שבוצע נגד בית הכנסת במנצ'סטר ביום כיפור האחרון.

על פי הדיווח, כוחות היחידה פשטו על בית בשכונת הייר ברוטון שבסלפורד ועצרו גבר בן 49. הרשויות מסרו כי הוא נחקר בחשד לאי-מסירת מידע חיוני הנוגע לפעילות טרור, עבירה שלטענת החוקרים קשורה לאירוע שנחקר.

כזכור, הפיגוע התרחש ביום הכיפורים האחרון מחוץ לבית הכנסת "הקהילה העברית של היטון פארק" בצפון מנצ'סטר. המחבל, ג'עפר אל-שאמי, פתח באש לעבר מתפללים שיצאו מבית הכנסת לאחר תפילת נעילה, ורצח שני יהודים - אדריאן דאולבי, בן 53, ומלווין קרביץ, בן 66, הי"ד.

בעקבות הפיגוע עצרו הרשויות הבריטיות מספר חשודים בקשר למעשה. המעצר האחרון מצטרף לשורת המעצרים שבוצעו במסגרת החקירה הנרחבת שמנהלת היחידה ללוחמה בטרור.

יצוין כי בחודשים האחרונים התגברה האנטישמיות בבריטניה באופן משמעותי, ורשויות החוק הגבירו את אמצעי האבטחה סביב מוסדות יהודיים ברחבי הממלכה. המלך צ'ארלס אף ביקר בשכונה החרדית גולדרס גרין כדי להביע תמיכה בקהילה היהודית.

פיגועאנטישמיותבריטניהמנצ'סטר
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

