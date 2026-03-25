המועמדת הדמוקרטית אמילי גרגורי רשמה הלילה (רביעי) ניצחון מפתיע בבחירות המיוחדות לבית הנבחרים של פלורידה, כאשר הצליחה לזכות במושב המייצג את המחוז שבו שוכנת אחוזת מאר-א-לאגו של הנשיא דונלד טראמפ.

גרגורי גברה על המועמד הרפובליקני ג'ון מייפלס, שזכה לתמיכתו הרשמית של טראמפ, ובכך העבירה לשליטה דמוקרטית מחוז שנחשב עד כה למעוז רפובליקני מובהק שבו ניצחה המפלגה בעבר בפער משמעותי.

​הניצחון הדמוקרטי ב"חצר האחורית" של הנשיא נתפס במערכת הפוליטית כסימן לחולשה רפובליקנית לקראת בחירות האמצע הקרובות.

הת'ר וויליאמס, נשיאת הוועדה הדמוקרטית לבחירות לבתי המחוקקים, ציינה כי "מאר-א-לאגו הרגע עברה מאדום לכחול, מה שצריך לגרום לרפובליקנים להזיע לקראת בחירות האמצע". לדבריה, אם המחוז הזה פגיע עבור הרפובליקנים, הדבר מעיד על אפשרויות דומות בכל רחבי המדינה בנובמבר הקרוב.

​במקביל לתוצאות הקלפיות, עוררה הצבעתו האישית של טראמפ ביקורת ציבורית לאחר שהתברר כי בחר להצביע באמצעות הדואר. זאת, למרות שרק יממה קודם לכן, במהלך אירוע בטנסי, תקף הנשיא בחריפות את השיטה.

"הצבעה בדואר משמעותה רמאות בדואר. אני קורא לזה רמאות בדואר, ואנחנו חייבים לעשות משהו בנידון", אמר טראמפ במהלך שולחן עגול בנושא פשיעה.

​בתגובה לטענות על חוסר עקביות בין דבריו למעשיו, מסר הבית הלבן כי הנשיא אינו מתנגד באופן גורף לכל הצבעה בדואר, אלא רק לשיטה האוניברסלית.

הדוברת אוליביה ויילס הסבירה כי "כפי שהנשיא טראמפ אמר, חוק ה-SAVE America כולל חריגים הגיוניים לאמריקאים להשתמש בפתקי הצבעה בדואר במקרים של מחלה, נכות, שירות צבאי או נסיעות". היא הוסיפה כי כתושב פלורידה המתגורר רוב הזמן בוושינגטון, מדובר בהתאמה נדרשת וכי "זהו אינו סיפור חדשותי".