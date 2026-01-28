התמונה שמשגעת את נאס"א: האם התגלה חוף ים על כוכב המאדים?

הר או חוף? התמונה על כוכב מאדים ( צילום: נאס"א )

בלב השממה הצחיחה והקפואה של כוכב המאדים, במקום שבו יש רק אבק ורוחות עזות, התגלתה תגלית מדהימה שמרעישה את עולם המדע וחושפת טפח מנפלאות הבריאה.

רכב החלל "פרסווירנס", המשוטט על פני "הכוכב האדום", שלח תמונות ונתונים המצביעים על כך שמה שנראה כיום כמכתש יבש ודומם, אולי בעבר הרחוק היה מקום שוקק מים. הממצא המפתיע ביותר שהתגלה לאחרונה הוא עדות לקיומו של חוף ים קדום. חוקרים שניתחו תמונות בחדות גבוהה של "מכתש ג'זרו", זיהו שכבות של אבני חול בעלות גרגירים מעוגלים – צורה שנוצרת אך ורק כאשר גלי מים שוחקים את הסלע לאורך זמן. לדברי החוקרים, מדובר בקו חוף של ממש, שבו גלים ליחכו פעם את קצוות המכתש ויצרו רצועת חול בדיוק כפי שאנו מכירים מחופי הים כאן אצלנו.

פרסווירנס - על כוכב ארץ ( צילום: By Courtesy NASA/JPL-Caltech, Attribution, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=85029100 )

אך לא תמיד היו אלו מים שקטים. הממצאים מגלים כי בעבר ידע האזור אירועים דרמטיים ומסעירים. לצד האגם השקט שהתקיים במכתש, התגלו עדויות לשיטפונות בזק עוצמתיים. עוצמת המים הייתה כה גדולה, עד שהם סחפו איתם סלעי ענק במשקל טונות, ממרחקים של עשרות קילומטרים, והשליכו אותם אל תוך אגן האגם. .

אם לא די בחוף הים ובשיטפונות, מחקרים נוספים זיהו סוגי מינרלים (כמו חרסית מסוג קאוליניט) שנוצרים על פני כדור הארץ רק באזורים בהם יורדים גשמים מרובים. הממצאים הללו מרמזים שבעבר הרחוק, האקלים על המאדים היה חם ולח הרבה יותר, וייתכן שגשמים ירדו על פניו במשך תקופות ארוכות.

כיום, מכתש ג'זרו הוא מקום שומם ועזוב, "הנוף הבודד ביותר שניתן לבקר בו", כפי שתיארו זאת החוקרים. אך השרידים שנמצאו שכבות הבוץ, חול החוף והסלעים שנסחפו בשיטפונות –מהווים ספקות לגבי הימצאותם של מים גם במרחבי היקום הרחוקים. המדענים ממשיכים לחקור את הדגימות שנאספו, בתקווה להבין טוב יותר את תולדותיו של הכוכב השכן.