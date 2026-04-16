כיכר השבת
יבקשו מטראמפ עזרה?

"שינה ערבה, שותפים אירופיים" מדבדב מזהיר: נתקוף מתקני ייצור רחפנים באירופה 

דמיטרי מדבדב מזהיר כי מפעלי נשק באירופה הפכו ל"מטרות פוטנציאליות" לתקיפה רוסית | בעוד הצהרותיו של דונלד טראמפ על נטישת בעלות הברית בנאט"ו מותירות את היבשת חשופה ולחוצה מתמיד (חדשות בעולם)

דמיטרי מדבדב (צילום: Shutterstock)

סגן ראש מועצת הביטחון של , דמיטרי מדבדב, החריף את הטון מול מדינות המערב והצהיר כי רשימת המתקנים האירופיים המייצרים כטב"מים וציוד צבאי עבור אוקראינה היא למעשה "רשימת מטרות פוטנציאליות" עבור הכוחות המזוינים של רוסיה.

מדבדב הוסיף בנימה מאיימת ברשתות החברתיות: "מתי התקיפות יהפכו למציאות? זה תלוי במה שיקרה בהמשך. שינה ערבה, שותפים אירופיים!".

הצהרה זו הגיעה בעקבות פרסום רשימה מפורטת על ידי משרד ההגנה הרוסי, הכוללת כתובות של מפעלים המייצרים כטב"מים או רכיבים עבורם בבריטניה, גרמניה, פולין, איטליה, צ'כיה ואפילו ישראל וטורקיה. במוסקבה טוענים כי החלטת מנהיגי אירופה להגביר את ייצור הנשק עבור קייב גוררת את מדינותיהם ישירות למלחמה עם רוסיה והופכת אותן ל"עורף אסטרטגי" של אוקראינה.

במקביל לאיומים הישירים מהקרמלין, אירופה נקלעה למערבולת של לחץ וחוסר אונים בעקבות הצהרותיו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ. ראמפ הבהיר כי ארצות הברית אינה מחויבת לעמוד לצד בעלות הברית בנאט"ו, בטענה שהברית לא סיפקה תמיכה בשטח לארה"ב במהלך המלחמה מול איראן.

לדבריו, ארה"ב מוציאה מאות מיליארדי דולרים בשנה על הגנת אירופה, אך לאור התנהלותן של חברות הברית, היא אינה מחויבת להמשיך ולהגן עליהן.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

