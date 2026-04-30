השר בן גביר והמפכ״ל דרשו - ואלוף פיקוד העורף לוקח אחריות על הילולת מירון, כך הודיע היום (חמישי) משרדו של השר לביטחון לאומי.

הילולת הרשב"י במירון תתקיים במתווה שתוכנן לאחר שאלוף פיקוד העורף, שי קלפר, הודיע בשיחה לילית עם השר איתמר בן גביר והמפכ"ל כי הוא לוקח אחריות מלאה על האירוע ועל יישום המתווה.

השר בן גביר והמפכ״ל הביעו הסתייגות מקיום ההילולה במתווה הנוכחי והציגו שורה ארוכה של חששות לחיי אדם.

במהלך ישיבת עבודה אמש במירון אמר השר: ״דם אחיי החרדים, הדתיים, המסורתיים והחילונים שמגיעים למירון אינו הפקר״.

לאחר דברים אלה בשיחה הלילית הבטיח האלוף ליישם את הערות והמלצות המשטרה לגבי כמויות הנכנסים והשמירה על הסדר הציבורי והאלוף עדכן שהוא לוקח אחריות ומאשר האירוע.

המתווה, הכולל הגבלה של עד 1,500 איש והערכות מצב רציפות, של פיקוד העורף שידאג ליישום המתווה בצורה מלאה.