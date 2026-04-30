כיכר השבת
הילולא מצומצמת

"דם אחינו אינו הפקר" | השר בן גביר דרש - האלוף לקח אחריות | זה המתווה המדובר

אלוף פיקוד העורף נאות לקחת אחריות על קיום האירוע במירון, לבקשת השר לביטחון לאומי| בן גביר העלה חששות לחיי אדם בעקבות המצב הביטחוני, וביקש מהאלוף לקחת שליטה על האירוע (חדשות)

השר בן גביר במירון, היום (צילום: ללא קרדיט )

השר בן גביר והמפכ״ל דרשו - ואלוף פיקוד העורף לוקח אחריות על הילולת מירון, כך הודיע היום (חמישי) משרדו של השר לביטחון לאומי.

הילולת הרשב"י במירון תתקיים במתווה שתוכנן לאחר שאלוף פיקוד העורף, שי קלפר, הודיע בשיחה לילית עם השר והמפכ"ל כי הוא לוקח אחריות מלאה על האירוע ועל יישום המתווה.

השר בן גביר והמפכ״ל הביעו הסתייגות מקיום ההילולה במתווה הנוכחי והציגו שורה ארוכה של חששות לחיי אדם.

במהלך ישיבת עבודה אמש במירון אמר השר: ״דם אחיי החרדים, הדתיים, המסורתיים והחילונים שמגיעים למירון אינו הפקר״.

לאחר דברים אלה בשיחה הלילית הבטיח האלוף ליישם את הערות והמלצות המשטרה לגבי כמויות הנכנסים והשמירה על הסדר הציבורי והאלוף עדכן שהוא לוקח אחריות ומאשר האירוע.

המתווה, הכולל הגבלה של עד 1,500 איש והערכות מצב רציפות, של פיקוד העורף שידאג ליישום המתווה בצורה מלאה.

מירוןאיתמר בן גבירל"ג בעומר

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

