הלילה נהפך ליום: כדור אש ירקרק זעזע את תושבי אוסטרליה | צפו

שמי הערב מעל ניו סאות’ ויילס שבאוסטרליה הוארו לרגע על ידי מטאור, שיצר הבזק בהיר בזמן שחצה את השמיים.

כדור האש נצפה על ידי עדים רבים בסביבות השעה 18:30 ביום רביעי שעבר, באזור סידני, קנברה וברחבי ניו סאות’ ויילס.

האסטרופיזיקאי ברד טאקר אמר לערוץ 9 News כי “הצבע הירקרק מצביע על כך שמדובר במטאור". הוא הוסיף כי “הבזק האור באמצע המעבר מעיד ככל הנראה שהוא התפרק או נשבר לחלקים”.

לדבריו, גודל המטאור הוערך בכ-30 עד 50 ס"מ בקוטר, על פי עוצמת הבהירות שלו.

בראיון ל-Sydney Morning Herald אמר כי “הגודל אולי לא נשמע גדול, אבל הם צפופים מאוד ולכן זה היה מופע מרשים במיוחד”.

אלי סנסום, מנהלת רשת Desert Fireball Network באוניברסיטת קרטין, מסרה כי חוקרים משתמשים בצילומי המטאור כדי לנסות לקבוע היכן ייתכן שחלקים ממנו נחתו.