"זה הרגיש כמו פיצוץ": מטאור במשקל טון הרעיד את טקסס וריסק גג של בית

נאס"א אישרה כי כדור אש מסתורי שהאיר את שמי יוסטון הוא מטאור שהתפרק בעוצמה רבה באטמוספירה | האירוע הדרמטי הסתיים בנס, למרות דיווחים על סלע מהחלל שחדר לתוך בית מגורים (חדשות בעולם)

המטאור בשמי טקסס (צילום: רשתות חברתיות )

בשבת האחרונה, סמוך לשעה 16:40 (שעון מקומי), נחרדו תושבי אזור יוסטון ועמק בראזוס בטקסס למראה כדור אש זוהר שחצה את השמיים במהירות אדירה. הפיצוץ העז שנוצר בעקבות התפרקות המטאור גרם לגלי הדף שהרעידו בתים וגררו דיווחים על "פיצוץ" מסתורי שנשמע ברחבי האזור.

לפי נתוני נאס"א, המטאור, ששקל כטון אחד וקוטרו כמטר, חדר לאטמוספירה במהירות של כ-55,000 קמ"ש. הוא הפך גלוי בגובה של כ-78 קילומטרים מעל העיירה סטייג'קוץ' והתפרק לגורמים בגובה של כ-46 קילומטרים מעל אזור באמל. מומחים מציינים כי יוסטון הייתה בת מזל; לו היה המטאור פוגע בקרקע בשלמותו, עוצמת הפגיעה הייתה שקולה ל-25 טון של TNT, דבר שהיה עלול להחריב בלוק עירוני שלם.

החלק המטאור שחדר את הגג (צילום: רשתות חברתיות )

בעוד שמרבית חלקי המטאור התפרקו באוויר, עבור תושבת יוסטון אחת, שרי ג'יימס, האירוע הפך למוחשי במיוחד. ג'יימס דיווחה כי סלע בגודל כדור פוטבול, החשוד כחלק מהמטאור, התרסק לתוך ביתה, חדר מבעד לגג ויצר חור פעור בתקרה וברצפה.

שירותי הכבאות שהוזעקו למקום אישרו כי מדובר ב"סלע יוצא דופן", ובהיעדר עצים או עבודות בנייה בסביבה, ההערכה היא כי אכן מדובר במטאורית מהחלל.

המכ"מים של שירות המטאורולוגיה זיהו נפילה של מטאוריטים באזורים שונים, וכוחות הכיבוי בברנהם דיווחו על עדי ראייה שראו "הבזק ירוק ועשן שחור" בשמיים. למרות הבהלה הרבה והנזק לרכוש, לא דווח על נפגעים בנפש באירוע החריג.

