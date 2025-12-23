מטוס קל של הצי המקסיקני התרסק הלילה (בין שני לשלישי) לתוך הים מול חופי גלווסטון בטקסס.

על המטוס שהתרסק היו שמונה בני אדם בעת ההתרסקות. חמישה מהנוסעים נהרגו בהתרסקות, ביניהם פעוט כבן שנתיים. שניים מהנוסעים חולצו בחיים.

בשעות אלו, כוחות ההצלה סורקים אחר אדם נוסף שהיה על המטוס ומוגדר בשעה זו כנעדר.

על פי הדיווחים בארצות הברית, המטוס שהתרסק היה במהלך משימה הומניטרית של הטסה רפואית של עמותת 'מיצ'ו ופאו', המסייעת לילדים מקסיקנים שספגו כוויות קשות.

מחקירה ראשונית עולה כי מסיבה לא ידועה הוא פגע במים, עד כה הרשויות נמנעות מהצהרה על סיבת התאונה ונבדקת האפשרות האם לתנאי מזג האוויר יש קשר להתרסקות.

צבא מקסיקו פרסם הודעה על ההתרסקות, מבלי לפרט את הנסיבות. בהודעה נאמר כי הצבא: "מוסר את תנחומיו העמוקים למשפחות של אלו שאיבדו את חייהם בתאונה הטרגית".