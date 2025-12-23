כיכר השבת
בן שנתיים נהרג

משימה הומניטרית שהסתיימה בטרגדיה: 5 הרוגים בהתרסקות מטוס בארה"ב

טרגדיה בטקסס: מטוס קל של הצי המקסיקני התרסק הלילה מול חופי גלווסטון | חמישה הרוגים, ביניהם פעוט כבן שנתיים (בעולם)

התרסקות מטוס. ארכיון (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

מטוס קל של הצי המקסיקני התרסק הלילה (בין שני לשלישי) לתוך הים מול חופי גלווסטון בטקסס.

על המטוס שהתרסק היו שמונה בני אדם בעת ההתרסקות. חמישה מהנוסעים נהרגו בהתרסקות, ביניהם פעוט כבן שנתיים. שניים מהנוסעים חולצו בחיים.

בשעות אלו, כוחות ההצלה סורקים אחר אדם נוסף שהיה על המטוס ומוגדר בשעה זו כנעדר.

על פי הדיווחים ב, המטוס שהתרסק היה במהלך משימה הומניטרית של הטסה רפואית של עמותת 'מיצ'ו ופאו', המסייעת לילדים מקסיקנים שספגו כוויות קשות.

מחקירה ראשונית עולה כי מסיבה לא ידועה הוא פגע במים, עד כה הרשויות נמנעות מהצהרה על סיבת התאונה ונבדקת האפשרות האם לתנאי מזג האוויר יש קשר להתרסקות.

צבא מקסיקו פרסם הודעה על ההתרסקות, מבלי לפרט את הנסיבות. בהודעה נאמר כי הצבא: "מוסר את תנחומיו העמוקים למשפחות של אלו שאיבדו את חייהם בתאונה הטרגית".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

