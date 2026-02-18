"לא במשמרת שלנו": מקסיקו והוותיקן בחוץ, תוכנית עזה מתרסקת

טראמפ ונתניהו ( צילום: הבית הלבן )

היוזמה האמריקנית המפוארת לשיקום רצועת עזה, שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מנסה להציג כפריצת דרך דיפלומטית, ספגה הלילה מכה כפולה משני קצוות העולם. בעוד הנשיא האמריקני נערך להשקת "מועצת השלום" במכון לשלום על שמו בוושינגטון, הבהירו לו נשיאת מקסיקו קלאודיה שיינבאום והוותיקן: היוזמה לא תזכה לתמיכתם.

המהלך, שנועד לצייר את טראמפ כמושיע אזורי ולהציג חזון של השקעה של מעל 5 מיליארד דולר בשיקום הרצועה, הופך במהירות לזירת קרב דיפלומטית. השאלה המרכזית שעולה: האם מדובר ביוזמה כנה לשלום, או בניסיון אמריקני לרוקן מתוכן את מוסדות האו"ם ולהקים גוף מתחרה? "מכירים בפלסטין כמדינה" נשיאת מקסיקו, קלאודיה שיינבאום, לא היססה להטיח בוושינגטון מסר חד וברור. לדבריה, מדינתה מכירה ב"פלסטין" כמדינה ריבונית, וכל מועצה שלא תעניק לנציגים פלסטינים מקום סביב השולחן - אינה רלוונטית עבור מקסיקו. הדרישה המקסיקנית מעמידה את טראמפ בפני דילמה: האם לוותר על תמיכת מקסיקו, או להזמין לשולחן גורמים שישראל מתנגדת להם בתוקף. "מבוכה לאומה": חברת הקונגרס הפרו פלסטינית גמגמה קשות מול שאלה פשוטה שמשון הייניקן | 17.02.26 יצוין כי המתיחות בין וושינגטון למקסיקו סיטי אינה חדשה. רק לפני ימים ספורים התרחש אירוע מביך בו צבא ארצות הברית הפיל עצם מעופף סמוך לנמל התעופה אל פאסו, שהוערך תחילה כרחפן זר אך התברר כבלון מסיבה. האירוע הוביל לסגירה זמנית של המרחב האווירי והחריף את המתיחות הגבולית בין שתי המדינות.

שידור חי מהנמל בזמן הסגר ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

הוותיקן: רק האו"ם לגיטימי

המכה המורלית הקשה ביותר הגיעה דווקא מהוותיקן. הקרדינל פייטרו פארולין, מזכיר המדינה של הכס הקדוש ויד ימינו של האפיפיור, שיגר מסר דיפלומטי חריף: הזירה היחידה הלגיטימית לפתרון משברים עולמיים היא ארגון האומות המאוחדות. החשש ברומא הוא שטראמפ מנסה להקים "גוף מתחרה" שירוקן מתוכן את ההחלטות הבינלאומיות הקיימות ויערער את הסדר העולמי.

עמדת הוותיקן מעוררת עניין מיוחד נוכח היחסים המורכבים בין הכנסייה הקתולית לבין ישראל. כידוע, במשך דורות רבים מאמין עם ישראל כי כלי המקדש - המנורה, הציץ של הכהן הגדול והשולחן - מוחזקים במרתפי הוותיקן מאז החורבן. בעבר אף נוצרה הזדמנות לקחת את הציץ, אך הגר"ח גריינמן זצ"ל סירב לאשר זאת. כעת, כשהוותיקן מתייצב נגד יוזמה אמריקנית הקשורה לעזה, עולה השאלה האם ישנם שיקולים נוספים מאחורי העמדה הרומית.

הגר"ח גריינמן ( צילום: משה גולדשטיין )

ישראל שולחת את סער

גם ישראל מצדה מתמודדת עם דילמה דיפלומטית. ראש הממשלה בנימין נתניהו החליט שלא להגיע בעצמו לכינוס המועצה ביום חמישי הקרוב, והנחה את שר החוץ גדעון סער למלא את מקומו. ההחלטה התקבלה לאחר התלבטות בממשלה בנוגע לשיתוף פעולה עם גופים הכוללים את קטאר וטורקיה - מדינות שישראל רואה בהן תומכות טרור.

בניגוד לכינוס הקודם של מועצת השלום שהתקיים בדאבוס, אליו נמנע נתניהו להגיע לאור צו המעצר הקיים נגדו, הפעם בחר ראש הממשלה להיעדר מסיבות מדיניות. ההסתייגויות הישראליות מהרכב המועצה מעידות על החששות בירושלים מפני לגיטימציה למדינות עוינות.

נתניהו ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

5 מיליארד דולר - אך למי?

נשיא ארצות הברית פרסם הודעה ארוכה בה פירט כי ביום חמישי הקרוב יכריזו חברי המועצה על התחייבות לתרום סכום של למעלה מ-5 מיליארד דולר למאמצי השיקום ההומניטריים ברצועת עזה. טראמפ הדגיש כי "למועצת השלום יש פוטנציאל בלתי מוגבל" וכי המטרה היא להציג "חזון נועז לאזרחי עזה, ובסופו של דבר, הרבה מעבר לעזה - שלום עולמי".

עם זאת, החרם של מקסיקו והוותיקן מצטרף לגל של ספקות בקרב מדינות נוספות החוששות מהאינטרס האמריקני האמיתי. כעת, כשהפגישה המכריעה בוושינגטון צפויה להתקיים תוך ימים ספורים, טראמפ מוצא את עצמו בעמדת מגננה, מנסה להציל את הלגיטימיות של המועצה רגע לפני שהיא הופכת לפורום אמריקני פנימי בלבד.

לצד ישראל, צפויים לקחת חלק במועצה נציגים ממדינות ערביות רבות, בהן ערב הסעודית, מצרים, ירדן, איחוד האמירויות הערביות, בחריין ומרוקו. השאלה המרכזית היא האם המועצה תצליח להציג חזון אמין לשיקום עזה, או שהיא תישאר יוזמה אמריקנית בלבד, נטולת לגיטימציה בינלאומית רחבה.