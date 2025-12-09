תקרית אנטישמית חריגה נוספת התרחשה בטורונטו שבקנדה, לאחר שתושבים בבניין דיור לקשישים גילו כי מזוזות רבות נתלשו מדלתות הדירות במהלך לילה.

המקרה אירע במתחם דיור השייך לתאגיד הדיור העירוני לקשישים, שבו מתגוררים בעיקר יהודים קשישים, רבים מהם דוברי רוסית וחלקם ניצולי שואה.

בבוקר יום ראשון השבוע הבחינו הדיירים כי בין חמש־עשרה לעשרים מזוזות הוסרו בכוח, וחלק מן הדלתות נותרו עם סימני עקירה ברורים. האירוע התרחש ככל הנראה בשעות שבהן רוב הדיירים ישנו.

עבור הדיירים, המזוזות אינן רק סמל דתי, אלא חלק מרכזי בתחושת הביטחון והזהות בביתם. רבים מהם דיווחו כי חשו הלם, פחד ופגיעה אישית עמוקה.

משטרת טורונטו פתחה בחקירה והעבירה את הטיפול ליחידה לפשעי שנאה, לאחר שהוערך כי מדובר במעשה שמונע משנאת יהודים ולא בוונדליזם אקראי.

גורמי המשטרה קראו לדיירים לספק צילומי מצלמות ביתיות או כל פרט נוסף שיכול לסייע בזיהוי החשוד, והבהירו כי האירוע זוכה לעדיפות גבוהה בשל רגישותו.

בעיריית טורונטו גינו בחריפות את המעשה. חבר המועצה האזורית ציין כי מדובר בפגיעה קשה באוכלוסייה החלשה ביותר, וכי "יהודים בעיר אינם צריכים לחשוש להציג את אמונתם על דלת ביתם".

ראשת העיר גינתה גם היא את המקרה והגדירה אותו "מחריד ומביש", תוך הדגשה כי טורונטו מחויבת להגן על כל קהילה מפני שנאה ואלימות.

ארגונים יהודיים ברחבי קנדה הביעו זעזוע עמוק, וציינו כי מדובר במדרון מסוכן שבו המרחב הפרטי של אזרחים יהודים הופך יעד לפעולות מאיימות.

הארגונים הדגישו כי מזוזה היא סמל אמוני עתיק, והסרתה מכוונת מהווה ניסיון להטיל פחד ולהרתיע יהודים מלהציג את זהותם בגלוי.

מתנדבים ופעילים שהגיעו לבניין דיווחו כי חלק מהדיירים ביקשו להציב מחדש מזוזות מיד, אך אחרים חששו לעשות זאת והעדיפו להמתין עד להתקדמות בחקירה.

אחד הדיירים סיפר כי מעולם לא חש מאוים כל כך בעיר שבה חי עשרות שנים, וכי המעשה גרם לו להרגיש כי הבית שלו כבר אינו מקום בטוח כפי שחשב.

בקהילה המקומית נערכים כעת מפגשי תמיכה, לצד גיוס משאבים כדי לסייע לדיירים להשיב את המזוזות, לחזק את תחושת הביטחון ולשקם את האמון.

במקביל, קריאות גוברות מופנות לעירייה ולמשטרה להגביר את האבטחה באזורי מגורים יהודיים ולפעול בנחישות נגד פשעי שנאה, כדי למנוע הסלמה ולהבטיח הגנה על כל תושב ותושב.