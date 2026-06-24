הזירה בקנדה ( צילום: לפי סעיף 27א )

יומיים לאחר שנורה למוות באירוע הירי הקשה במונטריאול שבקנדה, הושלמו הסידורים להבאתו של מיכאל מזרחי הי"ד לקבורה בישראל. הנרצח, בן 68, תושב ישראל במקור מלבנון, נרצח במהלך אירוע הירי שהתרחש בשכונת קוט-דה-נז' במונטריאול.

לאחר שעות ארוכות של חוסר ודאות, הושלם הליך הזיהוי וגופתו הועברה למכון פייפרמן. בקהילה היהודית המקומית ציינו כי הליך שחרור הגופה והטסת הארון לישראל בתוך זמן קצר התרחש בזכות פעילות אנשי זק"א מישראל, שפעלו מול הרשויות המקומיות לבקשת בני משפחתו המתגוררים בארץ. מסע ההלוויה: מקנדה לישראל הלווייתו של מיכאל מזרחי הי"ד צפויה להתקיים היום (רביעי) בשעה 09:30 בבוקר לפי שעון קנדה. לאחר מכן יועבר ארונו לניו יורק, ומשם יוטס לישראל במטוס מיוחד. בלי לקרוע מכנסיים: התרגיל הנועז של קטאר וטורקיה לחסימת כבישים דני שפיץ | 10:50 על פי התכנון הנוכחי, הארון צפוי לנחות בישראל ביום חמישי בשעות הצהריים. מסע ההלוויה צפוי לצאת ממגדל העמק בליל שישי סמוך לשעה 00:00, אז יובא המנוח למנוחות לצד בני משפחתו.

מיכאל מזרחי הי"ד

"שעות ארוכות של אי ודאות"

מוישי בלך, מתנדב זק"א מהיחידה הבינלאומית ותושב מונטריאול שהיה בזירה, תיאר את השעות הקשות: "אלו היו שעות ארוכות של אי ודאות. הסתובבתי יחד עם בנו של המנוח בזירה ובין הגורמים השונים כדי להבין מה קורה ולסייע במה שניתן".

לאחר שהתקבל האישור הרשמי על מותו של היהודי תושב מונטריאול, החלה היחידה הבינלאומית של זק"א לפעול מול הרשויות המקומיות לצורך שחרור גופתו והבאתו לקבורה בארץ. הפעילות המהירה אפשרה את השלמת ההליכים הבירוקרטיים המורכבים בזמן קצר יחסית.

החקירה נמשכת במונטריאול

במקביל לסידורי ההלוויה, החקירה בקנדה נמשכת. המלון שממנו יצאו היורים עדיין סגור ומאובטח בידי המשטרה, שכוחותיה ממשיכים בפעילות מוגברת ברחבי העיר. אחד היורים נהרג במהלך האירוע ושניים נוספים נעצרו.

גורמים בקהילה היהודית מספרים כי למרות שחלפה יותר מיממה מאז אירוע הירי, במשטרה המקומית עדיין שורר הלם לנוכח ממדי האירוע והשלכותיו. החקירה נמשכת גם בשעות אלו, כאשר כוחות הביטחון ממשיכים בסיורים ובפעילות מוגברת ברחבי העיר.

ראש ממשלת קנדה הביע זעזוע

ראש ממשלת קנדה, מארק קרני, התייחס לאירוע הירי הקשה שבו נרצחו מיכאל מזרחי הי"ד ושוטר מקומי. "הזדעזעתי לשמוע כי שוטר ואזרח נהרגו ואחרים נפצעו באירוע ירי שהתרחש במונטריאול", מסר קרני בהודעה רשמית. "לבי עם הקורבנות, עם יקיריהם, עם כוחות ההצלה ועם קהילת קוט-דה-נז' כולה".

ראש הממשלה הקנדי הוסיף והביע את הערכתו העמוקה לכוחות הביטחון שפעלו במקום. "אני מבקש להביע את הערכתי העמוקה לשוטרים האמיצים שלנו, אשר מסירותם ההרואית מגינה על הקהילות שלנו", ציין.