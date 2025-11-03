כיכר השבת
סופת שלגים פרצה לפתע

דאגה באיטליה: שני מטפסי הרים נעדרים בנפאל בגובה 6,000 מטרים - חשש כבד לחייהם

שני מטפסי הרים נעדרים בנפאל לאחר סופות שלגים קשות במקום | המטפסים הספיקו להגיע לתחנה הראשונה כאשר החלה הסופה ומאז לא נוצר עימם קשר (בעולם)

הרים בגובה שמונת אלפים מטרים. נפאל

מאמצי חיפוש נרחבים נערכים בימים האחרונים בנפאל בעקבות היעלמותם של שני מטפסי הרים איטלקים.

לפי הדיווח, שני המטפסים סטפנו פארונאטו ואלסנדרו קאפוּטו, נלכדו באזור לאחר סופות שלג כבדות ומאז יום שבת הראשון בנובמבר לא נמסרו מהם חדשות.

לפי הדיווח ממחלקת התיירות של נפאל, השניים נתקעו במחנה הראשון במהלך ניסיון טיפוס לפסגת מונט פאנבארי, בגובה 6,887 מטרים, ולא הצליחו לתקשר עם החוץ.

דובר המחלקה, הימאל גאוטאם, ציין כי "הם נלכדו במחנה הראשון עקב שלג כבד ולא נמסרו מהם חדשות מאז יום שבת". ראש הצוות של המטפסים הצליח להינצל באמצעות מסוק שנחת בבסיס המחנה ביום ראשון.

השבועות האחרונים הובילו לסבב מזג אוויר קשה בעקבות הוריקן מונתה שהתרכז במפרץ בנגל, גרם לממטרים עזים ולשלג כבד, והותיר מטיילים ומטפסים רבים מבודדים ברחבי נפאל.

סגר פנדיי, נשיא אגודת סוכנויות הטיולים של נפאל, מסר כי מאז יום שלישי האחרון יותר מאלף אנשים חולצו. "הראות הנמוכה הקשתה מאוד על טיסות המסוקים, אך מזג האוויר השתפר", הוסיף.

נפאל, שמכילה שמונה מתוך עשר הפסגות הגבוהות ביותר בעולם, מושכת מדי שנה מאות מטפסים בעונות האביב והסתיו.

עונות אלו נחשבות מסוכנות יותר בשל הקור והשלגים. רק בימים האחרונים נספו באזור שלושה מטפסים נוספים – מטפס צרפתי, מטפס מדרום קוריאה ומטפס אוסטרלי.

המאמצים לאיתור פארונאטו וקאפוטו ממשיכים, עם דגש על שימוש במסוקים ובכוחות קרקעיים, בתקווה לאתרם בשלום לפני שמזג האוויר יחזור להחמיר.

