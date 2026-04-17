גל ההיעלמויות ומקרי המוות המסתוריים בצמרת המדע והביטחון האמריקנית, הציפו את הרשת בשמועות, תיאוריות קונספירציה ושאלות קשות. כאשר בכירים לשעבר בפנטגון, מדעני גרעין ומהנדסי חלל נעלמים בזה אחר זה, קשה שלא לחפש חוט מקשר.

אפילו הבית הלבן נדרש לסוגיה. אז כדי לעשות קצת סדר בבלאגן, פירקנו את הפרשה לגורמים: מהן העובדות, אילו מקרים פוענחו, והיכן מסתתרים סימני השאלה הגדולים ביותר.

מה בעצם קרה כאן?

במהלך שלושת השנים האחרונות, הצטברו עשרה מקרים שונים של מדענים, מהנדסים ובכירי צבא לשעבר שמצאו את מותם או נעלמו כאילו בלעה אותם האדמה.

המכנה המשותף שעורר את תשומת הלב הציבורית הוא הרקע המקצועי של רובם: עבודה עבור סוכנויות ממשלתיות, מעבדות מחקר צבאיות, נאס"א או מתקנים גרעיניים, במיוחד סביב מדינת ניו מקסיקו.

הנעדר הבכיר ביותר: הגנרל והקשר ל"רוזוול"

המקרה שהצית מחדש את העניין הציבורי הוא ללא ספק היעלמותו של מייג'ור גנרל (בדימוס) וויליאם "ניל" מקסלנד (68), שנעלם מביתו באלבוקרקי, ניו מקסיקו, ב-27 בפברואר 2026.

העובדות בשטח: מקסלנד השאיר בביתו את הטלפון הנייד שלו, משקפיו ומכשור לביש, אך לקח עמו (או שנלקחו עמו) את ארנקו ואקדח תופי.

הרקע הביטחוני: הוא ניהל בעבר את מעבדות המחקר של חיל האוויר, בין היתר בבסיס רייט-פטרסון, מתקן שנקשר היסטורית לתיאוריות קונספירציה על התרסקות העב"ם ברוזוול ב-1947.

השמועות וההפרכות: בגלל תפקידי העבר שלו, הרשת געשה. אשתו, סוזן, נאלצה לפרסם הבהרה פומבית שבה ציינה כי לבעלה אין שום ידע סודי על חוצנים, וכי הוא פרש כבר ב-2013, כך שאין שום היגיון לחטוף אותו כדי לחלץ "סודות מיושנים".

הקשר של ניו מקסיקו: מדענים וסיווג ביטחוני גבוה

אזור ניו מקסיקו, המהווה מוקד מרכזי של מחקר גרעיני וביטחוני בארה"ב, מככב ברשימת הנעדרים, מה שמוסיף שמן למדורת הקונספירציות:

מליסה קסיאס (נעלמה ביוני 2025): עובדת מנהלה בעלת סיווג ביטחוני במעבדה הלאומית בלוס אלמוס. מכשירי הטלפון שלה נמצאו בביתה לאחר שעברו "איפוס יצרן" שמחק את כל הנתונים – פרט מחשיד במיוחד. המשפחה מתעקשת שהיא לא עזבה מרצונה.

אנתוני צ'אבס (נעדר ממאי 2025): גמלאי שעבד עשרות שנים באותה מעבדה בלוס אלמוס. הוא הותיר אחריו הכל – ארנק, מפתחות ורכב נעול – ללא סימני מאבק.

סטיבן גרסיה (נעלם באוגוסט 2025): קבלן ממשלתי שעבד בפרויקטים הקשורים לארסנל הגרעיני של ארה"ב, גם הוא מאזור אלבוקרקי. הוא תועד עוזב את ביתו רגלית עם אקדח.

היעלמויות הבכירים מתחום החלל

מעבר לניו מקסיקו, חוקרים נתקלו בהיעלמויות גם בקרב מומחים הקשורים לתוכניות החלל:

מוניקה חסינטו רזה (נעלמה ביוני 2025): מנהלת עיבוד חומרים במעבדת ההנעה הסילונית של נאס"א (JPL). היא פשוט "התנדפה" במהלך טיול בוקר שגרתי ביער בקליפורניה, רגעים ספורים לאחר שחברה לטיול ראה אותה מחייכת. עבודתה מומנה בעבר על ידי מעבדת חיל האוויר שבראשה עמד הגנרל מקסלנד.

פרנק מאיולד (מת ביולי 2024): מהנדס ותיק נוסף ב-JPL, שעסק בפיתוח מכשירים לזיהוי סימני חיים בחלל. הוא מת באופן פתאומי, ללא פרסום סיבת מוות רשמית וללא נתיחה שלאחר המוות.

המקרים שהצליחו לפענח

כדי לעשות סדר אמיתי, חשוב להפריד את ההיעלמויות המסתוריות ממקרים פליליים או טרגיים שכבר נפתרו, למרות שהם התרחשו באותה מסגרת זמן:

קרל גרילמאיר (נרצח בפברואר 2026): אסטרופיזיקאי מ-Caltech. הרצח שלו לא קשור לקונספירציה – נעצר חשוד בן 29, מסיג גבול סדרתי שהיה מעורב גם בפריצות ושוד רכבים באזור.

נונו לוריירו (נרצח בדצמבר 2025): פיזיקאי בכיר מ-MIT. הוא נרצח על ידי חבר לספסל הלימודים לשעבר מפורטוגל, שביצע ירי המוני באוניברסיטה אחרת ולאחר מכן התאבד. המשטרה קבעה חד משמעית שאין קשר למחקריו של לוריירו.

ג'ייסון תומאס (נעלם בדצמבר 2025, נמצא מת במרץ 2026): מדען בחברת התרופות "נוברטיס". גופתו נמצאה באגם לאחר הפשרת השלגים. הרשויות הודיעו כי אין חשד לפלילים.

האם יש קשר בין המקרים?

זו השאלה הגדולה מכולן. באופן רשמי, גורמי החקירה והמשטרה מדגישים כי לא נמצא שום דפוס או קשר בין המקרים. מדובר באוסף טרגי של אירועים שונים – מרציחות על רקע פלילי ואישי, ועד היעלמויות שטרם פוענחו. החפיפה הסטטיסטית בתחומי העיסוק והאזור הגיאוגרפי (במיוחד בניו מקסיקו) היא זו שמזינה את כדור השלג הציבורי.

אך הלחץ הציבורי הגיע עד לדרגים הגבוהים ביותר. נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, נשאל על כך ישירות, והתשובה שלו רק הוסיפה נופך דרמטי לסיפור: "אני מקווה שמדובר במקרים אקראיים, אבל אנחנו נדע בשבוע וחצי הקרובים. בדיוק יצאתי מפגישה בנושא הזה".