גורמי ביטחון בכירים בישראל ובארצות הברית מסרו לעיתון 'וושינגטון פוסט' כי מנהיגה העליון החדש של איראן, מוג'תבא ח'אמנאי, נמצא במצב של בידוד ופציעה. על פי הדיווח, ח'אמנאי אינו מגיב להודעות שמועברות אליו, והמשטר האיראני מתפקד באופן לקוי ומבולבל.

הגילויים מגיעים על רקע גל התקיפות הנרחב של צה"ל ברחבי איראן, ומעלים שאלות קשות לגבי יכולת ההנהגה האיראנית לתפקד בתקופה קריטית זו. עבור הציבור החרדי בישראל, המצוי בקו האש של האיומים האיראניים, הדיווחים מעוררים תקווה לחולשה משמעותית של האויב.

משטר משותק ומבולבל

גורמי הביטחון שדיברו עם העיתון האמריקאי תיארו תמונה של משטר שאיבד את כיוונו. לדבריהם, ההנהגה האיראנית הנוכחית "שבורה ואינה מתפקדת כראוי", כאשר מוג'תבא ח'אמנאי, שמונה לתפקיד לאחר חיסול אביו עלי ח'אמנאי, לא מצליח למלא את תפקידו בפועל.

יצוין כי מאז מינויו, מוג'תבא לא הופיע בפומבי אף פעם אחת. במקום זאת, הודעות מטעמו מוקראות בטלוויזיה הממלכתית, כאשר תגובתו לחיסול עלי לאריג'אני הופצה בכתב בלבד. הדיווחים על פציעתו מתיישבים עם הקלטה שדלפה, לפיה הוא נפצע ברגלו במהלך התקיפה שבה נהרג אביו.