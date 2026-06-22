מיכאל מזרחי

תקרית קשה ארעה במהלך אירוע ירי, שכוון ככל הנראה נגד שוטרים במונטריאול: מיכאל מזרחי, ישראלי המתגורר באזור ונמנה על קהילת בית חב"ד בשכונה, זוהה בטעות ע"י שוטרת כמחבל ונורה על ידה. מוקדם יותר עודכן כי הוא מת מפצעיו, אך זק"א עדכנו כי הוא נפצע באורח אנוש ונאבקים על חייו בבית החולים.