כיכר השבת
נורה בחילופי האש

"השוטרת חשבה שהוא מחבל": שליח חב"ד מתאר ל'כיכר השבת' את התקרית הקשה

מיכאל מזרחי נורה בטעות על ידי שוטרת במהלך אירוע ירי במונטריאול | הרב חיים שלמה כהן, שליח הרבי ומנהל בית חב"ד במקום סיפר ל'כיכר השבת' על רגעי האימה (בעולם)

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מיכאל מזרחי

תקרית קשה ארעה במהלך אירוע ירי, שכוון ככל הנראה נגד שוטרים במונטריאול: מיכאל מזרחי, ישראלי המתגורר באזור ונמנה על קהילת בית חב"ד בשכונה, זוהה בטעות ע"י שוטרת כמחבל ונורה על ידה. מוקדם יותר עודכן כי הוא מת מפצעיו, אך זק"א עדכנו כי הוא נפצע באורח אנוש ונאבקים על חייו בבית החולים.

הרב חיים שלמה כהן, שליח הרבי ומנהל בית חב"ד 'מד"א' - מרכז דוברי עברית, בשכונת קוט-דה-נז' שבה אירע הירי, סיפר ל'כיכר השבת' על רגעי האימה.

לדבריו, "הפיגוע התרחש במרחק של רחוב מבית חב"ד שלנו. ברגע שהחלו להישמע יריות היינו עסוקים באמצע הכנת מנות חמות לאלפי יהודים שמקבלים אוכל כשר בכל שבוע, ולפתע הגיעו שוטרים וביקשו מכולם להסתגר במקום ולא לצאת. במקביל, החלו לפנות אנשים מהמלון שבו התרחש הפיגוע לבית חב"ד וביקשו מאיתנו לאפשר לכולם להישאר במקום עד לסיום האירוע".

"למרבה הצער והכאב התבשרנו כעת שאחד מבני הקהילה שלנו, מיכאל מזרחי, נפגע מירי שוטרת, לאחר שחשבה בטעות כי הוא אחד המחבלים".

"נכון לשעה זו, האירוע עדיין לא הסתיים ואנחנו ממתינים להוראות מהמשטרה שבינתיים הודיעה שלא לצאת מבית חב"ד".

הרב כהן הוסיף כי "חשוב להדגיש, כי גם לדברי המשטרה נראה שהפיגוע לא כוון כלל כנגד יהודים, אלא נגד שוטרים, כאשר הרקע עדיין לא ברור והחקירה בעיצומה".

ירימד"אמונטריאול

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יהודי חו"ל ! מתי תבינו כבר שהקב"ה לא יעזוב אתכם עד שתעלו לארץ ??? כמה רמזים צריך עוד??? ח"ו. תבינו ! תהיו חכמים !! עלו ומהר !!!
משה
בארץ אין פגיעות???
יהודי
👎👎
אנונימי

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