מלך מרוקו התערב: משחק הכדורגל שכמעט והוביל לתקרית דיפלומטית

ב־18 בינואר באצטדיון הנסיך מולאי עבדאללה ברבאט נערך משחק כדורגל סוער במיוחד, שהסתיים גם במהומה פוליטית וספורטיבית שהעיבה על מה שנחשב לאחד האירועים הגדולים של היבשת. המפגש בין מארחת הטורניר, מרוקו, לבין הקבוצה שהתארחה, סנגל, הידרדר לדקות של כאוס שכללו עזיבה זמנית של שחקני סנגל את הדשא וחילופי מהלומות בין אוהדים לכוחות האבטחה.

שופט המשחק, ז’אן־ז’אק נדאלה, פסל בתחילה שער של סנגל בגלל עבירה, אך כעבור דקות ספורות העניק למרוקו 'פנדל דרמטי'. הזעם שפרץ מהספסל הסנגלי גרם למאמן הקבוצה, פפה תיאו, להורות לשחקניו לעזוב את המגרש. לאחר הפסקה של כ־15 דקות וחפצים שהתעופפו מהיציעים, הצליחו לשכנע את הקבוצה לשוב למשחק.

לאחר תום המשחק, בתגובה לאירועים החריגים, קרא מלך מרוקו מוחמד השישי לשמור על אחווה אפריקאית חרף האירועים. "גם אם רגעים לא ראויים העיבו על חגיגת הכדורגל ביבשת, הרוח האפריקאית תגבר - ההצלחה המרוקאית היא גם הצלחת אפריקה כולה," אמר המלך בהצהרה רשמית. לדבריו, "מזימות עוינות לא ישיגו את מטרתן, וקשרי האחווה ההיסטוריים יישמרו."

במקביל, ראש ממשלת סנגל אוסמאן סונקו הודיע כי שוחח עם עמיתו המרוקאי כדי להרגיע את הרוחות. "אנו קוראים לאזרחים מן שני הצדדים לשמור את הפרשה בגבולות הספורט בלבד," אמר. הנשיא באסירו דיומאיי פיי בירך על הניצחון אך הודה למרוקו על ארגון מופתי של הטורניר.

גם ברמה הציבורית ניכרות יוזמות פיוס: אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת שייח' אנת דיופ בדאקר והסטודנטים המרוקאים הלומדים שם פרסמו הצהרה משותפת הקוראת לשמירה על השלום בין העמים.

בתוך כך, נשיא פיפ"א ג'אני אינפנטינו, שנכח ביציע הכבוד, גינה את "מראות האלימות הבלתי מתקבלים על הדעת" והבהיר כי ייפתחו הליכי חקירה רשמיים על ידי CAF - התאחדות הכדורגל האפריקאית. על אף הסערה, CAF שיבחה את מרוקו על קיום "האליפות המאורגנת והאיכותית ביותר בתולדות הטורניר", והזכירה כי מדובר בהכנה חשובה לקראת מונדיאל 2030, שבו תשמש מרוקו כמדינה שותפה לאירוח לצד ספרד ופורטוגל.