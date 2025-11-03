שיא חדש בדובאי: כוס הקפה היקרה בעולם נמכרת בבית קפה מקומי

בית קפה בדובאי בשם "ג'ולית', הממוקם בשכונה תעשייתית שהפכה למוקד חובבי קפה, מציע כעת את כוס הקפה היקרה ביותר בעולם במחיר של כ-980 דולר (3,600 דירהם).

דובאי, המוכרת בזכות מיזמיה הראוותניים כמו קניון עם אזור סקי מקורה והבניין הגבוה בעולם, ממשיכה בכך את אורח החיים היוקרתי שלה. כוס הקפה מוכנה מפולי קפה פנמיים שנקנו במחיר שיא וגדלים במטע ליד הר הגעש בארו בפנמה.

סרכאן סגסוז, מייסד שותף של "ג'ולית'", הכריז כי מדובר ב"קפה הנחגג והמדּורג הגבוה ביותר בכל הזמנים".

בית הקפה רכש עשרים קילוגרם מהפולים במכירה פומבית קשה תמורת כ-2.2 מיליון דירהם, שהם כ-600,000 דולר, וטען כי שילם את המחיר הגבוה ביותר אי פעם עבור קפה.

"ג'ולית'" מתכנן להגיש כ-400 כוסות מהמשקה היקר, ולא מתכנן לחלוק את האוצר שרכש, למעט כמות קטנה השמורה למשפחת המלוכה של דובאי. תושבים בדובאי הגיבו למחיר בציינם כי הוא "מאוד מזעזע, אבל באותו זמן, זו דובאי", וכי עבור אנשים עשירים זו "פשוט חוויה נוספת שהם יכולים להתגאות בה".

שיא זה שובר שיא עולמי קודם שנקבע רק בחודש ספטמבר 2025 על ידי בית הקפה המקומי "רוסטרס בדובאי, שהציע כוס קפה במחיר של 2,500 דירהם. כוס הקפה ששברה את השיא הקודם הייתה חליטת V60 מדויקת מפולי גיישה פנמיים נדירים במיוחד, והוגשה בכוס קריסטל יפנית בעבודת יד מסוג "אדו קיריקו".

הצעת הקפה היוקרתית בדובאי מתרחשת בזמן שמחירי הקפה הקלוי בארצות הברית מזנקים.

מחיר הקפה הקלוי קפץ ב-18.9% כפול מהמחיר בדצמבר 2019. עלייה זו מונעת על ידי תנאי מזג אוויר הפכפכים במדינות מפיקות קפה מרכזיות כמו ברזיל וקולומביה, המדכאים את יבול הקפה, ובארה"ב כבר יודעים שהקפה אינו יכול להיות מיוצר בארה"ב בקנה מידה מספיק גדול כדי לעמוד בביקוש המקומי.