סלפי מהירח? המהפכה של נאס"א שוברת את המחסום האחרון בחלל

במשך שנים, החלל החיצון היה נחלתם של מכשירים מסורבלים, מצלמות ניקון מיושנות משנת 2016 וציוד גו-פרו שהפך כמעט למוצג מוזיאוני. אבל השבוע, נשבר המחסום הדיגיטלי האחרון.
ג'ארד אייזקמן, מנהל נאס"א, הודיע בדרמטיות כי אסטרונאוטים יורשו מעתה לשאת "סמארטפונים חדישים" למשימותיהם, החל ממשימת SpaceX Crew-12 ומשימת "ארטמיס 2" (Artemis II) ההיסטורית.
המטרה הרשמית של המהלך היא לאפשר לצוותים לתעד רגעים אישיים עבור משפחותיהם ולשתף תמונות וסרטונים מעוררי השראה עם העולם בצורה שלא הייתה אפשרית עד כה. לפי נציג של חברת אפל, זוהי הפעם הראשונה שמכשיר האייפון הוכשר באופן מלא לשימוש ממושך במסלול סביב כדור הארץ ומעבר לו. מדובר בשינוי גישה מהותי בנאס"א, שאיתגרה את תהליכי האישור הישנים שלה כדי לאמץ חומרה מודרנית במהירות שיא.
אך למרות שהאסטרונאוטים יוכלו לגלול בפיד בזמן שהם מקיפים את הירח, הם ייתקלו בבעיה טכנית מפתיעה: מערכת הנייוט לא תעבוד. השבבים המותקנים במכשירים הצרכניים כוללים מגבלות גובה ומהירות מובנות (מטעמי ביטחון ובקרת טילים), מה שיהפוך את אפליקציות לחסרות תועלת לחלוטין בחלל.
ההודעה המרעישה מגיעה בשיאה של תקופה עמוסה עבור ענקית הטכנולוגיה מקופרטינו. אפל מתכוננת לחגיגות ה-50 להיווסדה ב-1 באפריל 2026, אירוע שהמנכ"ל טים קוק הגדיר כרגע של חשבון נפש והתרגשות גדולה. במקביל, החברה השלימה לאחרונה את הרכישה השנייה בגודלה בתולדותיה סטארטאפ הבינה המלאכותית הישראלי Q.ai, בעסקה המוערכת בכ-2 מיליארד דולר.
בעוד שמשימת "ארטמיס 2" נדחתה למרץ 2026 עקב קשיים טכניים, הציפייה בשיאה. כשהאסטרונאוטים ימריאו סוף סוף להקיף את הירח, הם לא יביאו איתם רק ציוד מדעי יקר, אלא גם את היכולת להנציח את היקום דרך עדשת האייפון שלהם. כפי שסיכם זאת אחד הגולשים ברשת: "צעד קטן לאדם, קפיצה ענקית לסלפי של האנושות".
0 תגובות