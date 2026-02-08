סלפי מהירח? המהפכה של נאס"א שוברת את המחסום האחרון בחלל

במשך שנים, החלל החיצון היה נחלתם של מכשירים מסורבלים, מצלמות ניקון מיושנות משנת 2016 וציוד גו-פרו שהפך כמעט למוצג מוזיאוני. אבל השבוע, נשבר המחסום הדיגיטלי האחרון.

ג'ארד אייזקמן, מנהל נאס"א, הודיע בדרמטיות כי אסטרונאוטים יורשו מעתה לשאת "סמארטפונים חדישים" למשימותיהם, החל ממשימת SpaceX Crew-12 ומשימת "ארטמיס 2" (Artemis II) ההיסטורית.

המטרה הרשמית של המהלך היא לאפשר לצוותים לתעד רגעים אישיים עבור משפחותיהם ולשתף תמונות וסרטונים מעוררי השראה עם העולם בצורה שלא הייתה אפשרית עד כה. לפי נציג של חברת אפל, זוהי הפעם הראשונה שמכשיר האייפון הוכשר באופן מלא לשימוש ממושך במסלול סביב כדור הארץ ומעבר לו. מדובר בשינוי גישה מהותי בנאס"א, שאיתגרה את תהליכי האישור הישנים שלה כדי לאמץ חומרה מודרנית במהירות שיא.

אך למרות שהאסטרונאוטים יוכלו לגלול בפיד בזמן שהם מקיפים את הירח, הם ייתקלו בבעיה טכנית מפתיעה: מערכת הנייוט לא תעבוד. השבבים המותקנים במכשירים הצרכניים כוללים מגבלות גובה ומהירות מובנות (מטעמי ביטחון ובקרת טילים), מה שיהפוך את אפליקציות לחסרות תועלת לחלוטין בחלל.