כיכר השבת
וונדליזם מכוון

"זה נורא": טראמפ זעם אחרי שבריכה מפורסמת הושחתה בסכין

גל ונדליזם במול הלאומי בוושינגטון: נזקים לבריכת ההשתקפות, כתובות נגד טראמפ וכתובת בדם על אנדרטת וושינגטון | 5 נעצרו (בעולם)

הבריכה שהושחתה (צילום: Department of Interior)

רשויות מדווחות על גל של מעשי ונדליזם ב"מול" הלאומי בוושינגטון, שכלל כתובות נגד , פגיעה בבריכת ההשתקפות של אנדרטת לינקולן ואף כתובת שנכתבה בדם על אנדרטת וושינגטון.

המול הוא השדרה המרכזית של וושינגטון. לאורכו של המול ובשוליו ממוקמים מרבית המבנים המרשימים והחשובים ביותר של העיר, האנדרטאות הלאומיות לגדולי הנשיאים ולמלחמות ארצות הברית, המוזיאונים הלאומיים וכמה מחשובי מוסדות הממשל.

מנהלת התקשורת של משרד הפנים, קייטי מרטין, אמרה כי "בקיץ הזה נרשמה עלייה משמעותית במעשי הוונדליזם במול הלאומי", והוסיפה כי תחילה סברו שמדובר באירוע בודד, אך בהמשך התברר כי "זו אינה תקרית מבודדת אלא מגמה חדשה של ניסיונות לפגוע בבריכת ההשתקפות".

החתכים לאורך הבריכה (צילום: Department of Interior)

על פי הרשויות, נגרם נזק של יותר מ-90 מטרים לציפוי הבריכה באמצעות חתכים חדים מסכיני גילוח, וגדרות מתכת נעקרו והושלכו למים. עד כה נעצרו חמישה בני אדם, חמישה נוספים קיבלו דוחות, ונפתחו 14 תיקי חקירה.

הנשיא דונלד טראמפ גינה את המעשים ואמר: "מישהו נכנס עם סכין וחתך את הכול. זה פשוט נורא". לדבריו, גם המדשאות החדשות באזור הושחתו, אך "הכול כבר תוקן, וחבל שזה קרה".

ארה"בדונלד טראמפסכיןבריכהאנדרטה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר