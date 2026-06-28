"זה נורא": טראמפ זעם אחרי שבריכה מפורסמת הושחתה בסכין

הבריכה שהושחתה ( צילום: Department of Interior )

רשויות ארצות הברית מדווחות על גל של מעשי ונדליזם ב"מול" הלאומי בוושינגטון, שכלל כתובות נגד טראמפ, פגיעה בבריכת ההשתקפות של אנדרטת לינקולן ואף כתובת שנכתבה בדם על אנדרטת וושינגטון.

המול הוא השדרה המרכזית של וושינגטון. לאורכו של המול ובשוליו ממוקמים מרבית המבנים המרשימים והחשובים ביותר של העיר, האנדרטאות הלאומיות לגדולי הנשיאים ולמלחמות ארצות הברית, המוזיאונים הלאומיים וכמה מחשובי מוסדות הממשל. מנהלת התקשורת של משרד הפנים, קייטי מרטין, אמרה כי "בקיץ הזה נרשמה עלייה משמעותית במעשי הוונדליזם במול הלאומי", והוסיפה כי תחילה סברו שמדובר באירוע בודד, אך בהמשך התברר כי "זו אינה תקרית מבודדת אלא מגמה חדשה של ניסיונות לפגוע בבריכת ההשתקפות".

החתכים לאורך הבריכה ( צילום: Department of Interior )

על פי הרשויות, נגרם נזק של יותר מ-90 מטרים לציפוי הבריכה באמצעות חתכים חדים מסכיני גילוח, וגדרות מתכת נעקרו והושלכו למים. עד כה נעצרו חמישה בני אדם, חמישה נוספים קיבלו דוחות, ונפתחו 14 תיקי חקירה.

הנשיא דונלד טראמפ גינה את המעשים ואמר: "מישהו נכנס עם סכין וחתך את הכול. זה פשוט נורא". לדבריו, גם המדשאות החדשות באזור הושחתו, אך "הכול כבר תוקן, וחבל שזה קרה".