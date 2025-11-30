כיכר השבת
מירוץ הנשק המתאבד

עסקת נשק סודית: מאות כטממ"ים ישראלים לנאט"ו

תאגיד הנשק ריינמטאל חתם על חוזה לאספקת מאות כטממ"ים ישראלים למדינה אירופית אלמונית; הכלים יחומשו בראשי קרב נגד טנקים מהדור המתקדם ביותר וייעודם: תקיפת רכב קרבי משוריין (בעולם, טכנולוגיה)

כטמ"מים כחלק ממערך ההגנה של ישראל (צילום: מתוך חשבון ה x של רפאל | קרדיט למשרדהביטחו, התעשייה האווירית וצה"ל)

תאגיד הנשק הגרמני ריינמטאל הודיע על חתימת חוזה משמעותי לאספקת מאות חימושים משוטטים מסוג HERO. מדובר בכלי טיס בלתי מאוישים (כטמ"מים) מתוצרת חברת UVISION הישראלית, המיוצרים ברישיון על ידי ריינמטאל עצמה.

זהות המזמינה נותרה עלומה: מדובר במדינה חברה בנאט"ו שבחרה שלא לחשוף את זהותה. בכך, מסמנת העסקה שלב נוסף במירוץ ההתחמשות הקדחתני של הברית בנשק תקיפה מתקדם וגמיש.

ייעוד קטלני: תקיפת טנקים ממוגנים

היקף העסקה נאמד בסכום תלת-ספרתי של מיליוני אירו. הדיווחים מצביעים על כך שההזמנה מבוססת על כוונות רחבות של ברית נאט"ו לחזק את יכולותיה באמצעות כטמ"מים מתאבדים.

הכטמ"מים, שמסוגלים לאתר ולתקוף מטרות בדיוק גבוה, הפכו לכלי הכרחי בשדה הקרב המודרני. המידע שהגיע מצביע על כך שהכלים המיועדים למדינה האלמונית יחומשו בראשי קרב נגד טנקים (נ"ט) מהדור המתקדם ביותר. עובדה זו מעידה על ייעודם המבצעי המרכזי: תקיפת כלי רק"ם (רכב קרבי משוריין) ממוגנים היטב.

ייצורם של כלי הטיס המתאבדים עבור הלקוח החשאי יחל בראשית שנת 2026. העסקה הגדולה מגיעה על רקע העומס הרב במפעלה של ריינמטאל באיטליה, העובד כעת בתפוקה מלאה בשל הביקוש הגובר לחימושים המשוטטים.

כטמ"מים (צילום: אתר צה"ל)

הונגריה – חלוצה בשטח

משפחת כטמ"מי ה-HERO כוללת מגוון דגמים, מה-HERO 30 הנישא (המיועד ליחידות חי"ר קדמיות) ועד דגמים כבדים יותר לתקיפת מטרות מבוצרות.

יש לציין כי הונגריה, אף היא חברה בנאט"ו, כבר הייתה חלוצה באימוץ הכלי: המדינה הזמינה כטמ"מי HERO 30 עבור יחידות החי"ר שלה, ואף הטמיעה אותם בשימוש מבצעי משותף עם נגמ"ש הקרב המתקדם מדגם LYNX.

בכך, הפכה בודפשט למדינה הראשונה בברית שחימשה באופן רשמי כלי רק"ם עם חימושים משוטטים.

